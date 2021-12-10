https://tr.sputniknews.com/20211210/ekim-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1051634596.html

Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T10:06+0300

2021-12-10T10:06+0300

2021-12-10T10:14+0300

işsizlik

türkiye

tüik

ekim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104222/22/1042222247_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_657203c00f518dfee57f773df9232cbd.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2021 dönemine ait işgücü rakamlarını açıkladı.Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış gösterdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işsizlik, tüik, ekim