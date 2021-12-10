https://tr.sputniknews.com/20211210/elon-musktan-istifa-sinyali-1051639082.html

Elon Musk'tan istifa sinyali

Elon Musk'tan istifa sinyali

Tesla CEO'su ve SpaceX kurucusu Elon Musk, mevcut tüm görevlerinden istifa edip tam zamanlı 'influencer' olma sinyali vererek takipçilerine, "Ne dersiniz?"... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T12:28+0300

2021-12-10T12:28+0300

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yaşam

elon musk

istifa

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Milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine yönelttiği soruda şu ifadeleri kullandı:Musk'ın takipçilerinden Youtuber Jimmy Donaldson (Mr Beast adıyla bilinir), Musk'a popüler video platformunda başarılı olma konusunda rehberlik etme teklifi sundu.Musk'ın mevcut serveti, MrBeast'in sahip olduğu takipçi kitlesini eğlendirmek için rastgele insanlara büyük meblağlarda para dağıtmaya bile fazlasıyla yetecek seviyede.Milyarder girişimciyi kariyer değişikliği üzerine düşünmeye iten şeyin ne olduğu merak konusu oldu, ancak paylaşımın şaka olma ihtimali üzerinde duruluyor. Zira Musk bir önceki tweetinde 'League of Legends' oyunundaki bir karakter olan 'Jinx'in bir resmini paylaşmıştı. Jinx, Batman evreninden Harley Quinn'e benzer bir şekilde şiddeti seven, kaos yayan bir genç karakter olarak biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211208/elon-musk-insanlar-daha-fazla-cocuk-yapmazsa-medeniyet-cokecek-1051563106.html

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elon musk, istifa