Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar sergileniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve geldiği 2003 yılından bugüne kadar açılışlarda kullandığı makaslardan koleksiyon oluşturuldu. Makaslar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileniyor. Sergi, Erdoğan'ın her açılışta ifade ettiği 'Makaslar günün anısına bizlerde kalacak' sözlerini akıllara getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden itibaren açılış törenlerinde kurdele kesmek için kullandığı 800'ün üzerinde makas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve geldiği 2003 yılından bugüne kadar açılışlarda kullandığı makaslardan koleksiyon oluşturuldu.
Makaslar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileniyor.
Sergi, Erdoğan'ın her açılışta ifade ettiği 'Makaslar günün anısına bizlerde kalacak' sözlerini akıllara getirdi.