https://tr.sputniknews.com/20211210/erdoganin-acilislarda-kullandigi-makaslar-sergileniyor-1051650624.html

Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar sergileniyor

Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar sergileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden itibaren açılış törenlerinde kurdele kesmek için kullandığı 800'ün üzerinde makas... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T17:22+0300

2021-12-10T17:22+0300

2021-12-10T17:24+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

açılış

makas

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve geldiği 2003 yılından bugüne kadar açılışlarda kullandığı makaslardan koleksiyon oluşturuldu. Makaslar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileniyor. Sergi, Erdoğan'ın her açılışta ifade ettiği 'Makaslar günün anısına bizlerde kalacak' sözlerini akıllara getirdi.

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recep tayyip erdoğan, açılış, makas