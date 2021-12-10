Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Britanya Yüksek Mahkemesi Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211210/esini-oldurup-sabaha-kadar-basinda-bekledi-polise-giderek-teslim-oldu-1051639439.html
Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi: Polise giderek teslim oldu
Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi: Polise giderek teslim oldu
Antalya’da Talat Yılmaz, dün akşam tartıştığı eşi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürüp, sabaha kadar başında bekledi. Sabah polise giden... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T12:35+0300
2021-12-10T12:33+0300
yaşam
kadın cinayeti
kadına şiddet
kadın cinayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051639413_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_565d40f181fde6b513dee2b9d2aada84.png
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 3 katlı binadaki dairede meydana geldi. Talat Yılmaz, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülsenem Yılmaz'ı karın boşluğundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Sabaha kadar eşinin cansız bedeni başında bekleyen Yılmaz, bugün saat 08.30 sıralarında polis merkezine gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, mutfakta kanlar içindeki Gülsenem Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Acı haberi alıp, eve gelen çiftin çocukları Kayhan Yılmaz ise sinir krizi geçirdi. Gülsenem Yılmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051639413_0:0:540:405_1920x0_80_0_0_c5e3da550381c08035842b908c63fcd3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, kadına şiddet, kadın cinayetleri

Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi: Polise giderek teslim oldu

12:35 10.12.2021
© DHAEşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi: Polise giderek teslim oldu
Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi: Polise giderek teslim oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© DHA
Abone ol
Antalya’da Talat Yılmaz, dün akşam tartıştığı eşi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürüp, sabaha kadar başında bekledi. Sabah polise giden Yılmaz, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 3 katlı binadaki dairede meydana geldi. Talat Yılmaz, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Gülsenem Yılmaz'ı karın boşluğundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Sabaha kadar eşinin cansız bedeni başında bekleyen Yılmaz, bugün saat 08.30 sıralarında polis merkezine gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.
Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, mutfakta kanlar içindeki Gülsenem Yılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Acı haberi alıp, eve gelen çiftin çocukları Kayhan Yılmaz ise sinir krizi geçirdi. Gülsenem Yılmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.
Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:32DTSO: Sektörün en önemli malzemelerinin fiyatı son 18 ayda yüzde 250 arttı
13:28Nintendo NES'in tasarımcısı Uemura Masayuki hayatını kaybetti
13:27Kaşıkçı cinayetine ilişkin yanlışlıkla gözaltına alınan Suudi: Hayvanat bahçesinde gibiydim
13:25Dolardan yeni rekor: 13.90'ı aştı
13:23Britanya Yüksek Mahkemesi Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi
13:14Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarda ceza artırımı anayasaya uygun bulundu
13:10Yeni Şafak yazarı: Uzun Adam’ın arkasına sığınıp banka hesaplarını doldurdunuz
13:05Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız
13:02Dali ve Edison'ın yaratıcılık uykusu gerçek çıktı: Derin uykuya geçmeden önce uyanmak verim sağlıyor
12:53Pfizer CEO'su: Omicron nedeniyle 4. doz aşıya beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabilir
12:46Dünyada yaklaşık 200 milyon doz Sputnik V aşısı kullanıldı
12:35Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi: Polise giderek teslim oldu
12:34Tarımsal destek üzerinden alınan gelir vergisi, çiftçilere iade edilecek
12:29Prof. Ceyhan: Virüs zayıflamadı, bulaşıcılık açısından daha da güçlendi
12:28Elon Musk'tan istifa sinyali
12:25Uzman Doktor Aldemir: Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol açabilir
12:12Kayseri'deki fosil kazılarında bütün halinde gergedan kafatası bulundu
12:08Pet shop'larda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek
12:08Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
12:07Avcılar'da iki hırsız, marketin kasasını soyarken rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı