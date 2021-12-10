Ezilmekten kutulan köpeğe dubayla saldırdı

Cumhuriyet Mahallesi’nde iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen, sokak köpeğine kötü muamele görüntülerini iş yeri sahibi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin arından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, köpeğine kötü muamelede bulunanın minibüs sürücüsü 37 yaşındaki M.I., dubayla vuranın ise 61 yaşındaki F.I. olduğunu belirledi. Ekipler, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ile F.I hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde, minibüs sürücüsünün yolda yatan köpeği ezmeye çalışması, ardından köpeğe dubayla vurulması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda köpeği ezmeye çalışan M.I. ile köpeğe duba atan F.I hakkında adli işlem başlatıldı.
Cumhuriyet Mahallesi’nde iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen, sokak köpeğine kötü muamele görüntülerini iş yeri sahibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerin arından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, köpeğine kötü muamelede bulunanın minibüs sürücüsü 37 yaşındaki M.I., dubayla vuranın ise 61 yaşındaki F.I. olduğunu belirledi.
Ekipler, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ile F.I hakkında adli işlem başlatıldı.