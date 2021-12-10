https://tr.sputniknews.com/20211210/ezilmekten-kutulan-kopege-dubayla-saldirdi-1051629606.html

Ezilmekten kutulan köpeğe dubayla saldırdı

Ezilmekten kutulan köpeğe dubayla saldırdı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde, minibüs sürücüsünün yolda yatan köpeği ezmeye çalışması, ardından köpeğe dubayla vurulması iş yerinin güvenlik... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T01:09+0300

2021-12-10T01:09+0300

2021-12-10T01:13+0300

türkiye

saldırı

köpek

çarpma

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Cumhuriyet Mahallesi’nde iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen, sokak köpeğine kötü muamele görüntülerini iş yeri sahibi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin arından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, köpeğine kötü muamelede bulunanın minibüs sürücüsü 37 yaşındaki M.I., dubayla vuranın ise 61 yaşındaki F.I. olduğunu belirledi. Ekipler, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ile F.I hakkında adli işlem başlatıldı.

türkiye

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saldırı, köpek, çarpma