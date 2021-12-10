https://tr.sputniknews.com/20211210/fatih-terim-neye-ihtiyacimiz-varsa-onu-aldik-hic-maglup-olmadik-deplasmanda-hic-gol-yemedik-1051629969.html

Fatih Terim: Neye ihtiyacımız varsa onu aldık, hiç mağlup olmadık, deplasmanda hiç gol yemedik

Fatih Terim: Neye ihtiyacımız varsa onu aldık, hiç mağlup olmadık, deplasmanda hiç gol yemedik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, E Grubu'ndan nağmağlup lider olarak çıktıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Neye ihtiyacımız varsa onu... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T01:30+0300

2021-12-10T01:30+0300

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spor

fatih terim

lazio

uefa avrupa ligi

maurizio sarri

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Tecrübeli teknik adam, "Final olur mu?" sorusunu, "Oraya 5 maç var, neden olmasın? Biz de bunu çok istiyoruz. Her geçen gün devlerle oynayacağız. Biz de buna hazırız, istiyoruz" şeklinde yanıtladı.Fatih Terim, sağlık problemiyle ilgili gelen bir soruya da, "İyiyim Allah'a şükür. Herhangi bir şeyim yok. Kimse merak etmesin. Bazen ince bağırsakta, midede bir şeyler olabiliyor. İyiyim. Bana mikrop bulaşmaz" cevabını verdi.Meslektaşı Lazio Teknik Direktörü Sarri'yi çok sevdiğini aktaran Terim, "Sarri'yi çok beğeniyorum, burada herkes bana soruyor. Sarri sizi izliyor, antrenmanlarınızı izliyor diyorlar. Kendisi bundan gocunmayan, çok önemli başarılara imza atmış bir hoca. Seviyorum, iyi bir arkadaşım dostum" diye konuştu.

lazio

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fatih terim, lazio, uefa avrupa ligi, maurizio sarri