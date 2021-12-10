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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Konferans Ligi'ne gidecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-10T07:18+0300
spor
uefa
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
turnuva
uefa avrupa konferans ligi
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, son maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Daha önceden grubu 3. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda ederken, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminin ardından Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Bodo/Glimt (Norveç), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya), PAOK (Yunanistan), Vitesse (Hollanda) ve Karabağ (Azerbaycan) ekiplerinden biriyle eşleşecek.UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.
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uefa, fenerbahçe, uefa avrupa ligi, turnuva, uefa avrupa konferans ligi

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

07:20 10.12.2021
© İHAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© İHA
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Konferans Ligi'ne gidecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, son maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Daha önceden grubu 3. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda ederken, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipleri belli oldu.
Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminin ardından Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Bodo/Glimt (Norveç), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya), PAOK (Yunanistan), Vitesse (Hollanda) ve Karabağ (Azerbaycan) ekiplerinden biriyle eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.
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