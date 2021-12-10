https://tr.sputniknews.com/20211210/fenerbahcenin-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1051632944.html

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Konferans Ligi'ne gidecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

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spor

uefa

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

turnuva

uefa avrupa konferans ligi

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, son maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Daha önceden grubu 3. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda ederken, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminin ardından Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Bodo/Glimt (Norveç), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya), PAOK (Yunanistan), Vitesse (Hollanda) ve Karabağ (Azerbaycan) ekiplerinden biriyle eşleşecek.UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

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