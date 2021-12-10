https://tr.sputniknews.com/20211210/foreks-anketi-merkez-bankasindan-100-baz-puan-faiz-indirimi-bekleniyor-1051651532.html
Foreks anketi: Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor
Foreks anketi: Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda politika faizini 100 baz... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T17:58+0300
2021-12-10T17:58+0300
2021-12-10T17:59+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
anket
faiz indirimi
dolar
tcmb
faiz
dolar/tl
foreks
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Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını tahmin ediyor.Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 6 ekonomistin medyan tahmini yüzde 11,50 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9.00 ve yüzde 25.00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 13.25 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 10.00-20.00 aralığında oluşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211209/fitch-tcmbnin-faiz-indirimi-makroekonomik-istikrar-icin-risk-1051615109.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), anket, faiz indirimi, dolar, tcmb, faiz, dolar/tl, foreks, 128 milyar dolar
Foreks anketi: Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor
17:58 10.12.2021 (güncellendi: 17:59 10.12.2021)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.
Foreks anketine
katılan 15 ekonomistin
12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 7'si faizin 100 baz puan indirileceği tahmininde bulunurken, 2 ekonomist 200 baz puan, 1'i 150 baz puan, 1'i 75 baz puan, 1'i ise 25 baz puan faiz indirimi kararı alınacağını tahmin ediyor.
Bu ay faiz değişikliği beklemeyen 2 ekonomist, ilk faiz değişikliğinin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu.
2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 6 ekonomistin medyan tahmini yüzde 11,50 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9.00 ve yüzde 25.00 seviyesinde oluştu.
Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 13.25 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 10.00-20.00 aralığında oluşmuştu.