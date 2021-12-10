Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211210/galatasaray-grup-lideri-olarak-uefa-avrupa-liginde-son-16-turuna-yukseldi-1051629068.html
Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda
Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Lazio ile Galatasaray arasındaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu skorla grubundan lider çıkarak... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:55+0300
2021-12-10T01:07+0300
spor
galatasaray
lazio
uefa avrupa ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051629473_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a8aa2a41d7990ee9215e18db96776eeb.jpg
42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan Lazio kalesine giderken, Zaccagni ve kaleci Strakosha topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.44. dakikada gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı.Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
lazio
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051629473_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c2023c339f876cb02213f51b00867c33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, lazio, uefa avrupa ligi

Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda

00:55 10.12.2021 (güncellendi: 01:07 10.12.2021)
© AANamağlup lider Galatasaray son 16 turunda
Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Lazio ile Galatasaray arasındaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu skorla grubundan lider çıkarak Son 16 Turu'na kaldı.
42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan Lazio kalesine giderken, Zaccagni ve kaleci Strakosha topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.
44. dakikada gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:09Ezilmekten kutulan köpeğe dubayla saldırdı
00:59Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı
00:57Zelenskiy ile Biden, Donbass'ı görüştü
00:55Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda
00:45Bakan Soylu duyurdu: 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı
00:32Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı’ndan AB ve ABD'ye çağrı: Ukrayna'yı yatıştırın
00:28ABD'nin birçok şehrinde cinayet vakaları 2021'de zirveye tırmandı
00:24Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
00:19Anadolujet uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı
00:19Bahçede yeni doğmuş bebek bulundu: 'Muhtemelen ben gitmeden 15-20 dakika önce dünyaya gelmişti'
00:10İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
00:02Rus Su-57 uçaklarına hipersonik silah eklenecek
00:02Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülmüştü: 'Sigorta poliçesine eşinin yerine imza attı'
00:01New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak
00:00Rus jetleri, Karadeniz üzerinde NATO ülkelerine ait askeri uçaklara eşlik etti
DünBakan Muş: Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'si net ihracatımızdan kaynaklanmıştır
DünRusya Dışişleri: Küba Füze Krizi tekrarlanabilir
DünAB ülkelerinden Hırvatistan'a Schengen onayı
DünVitor Pereira: Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı
DünRDIF Başkanı Dmitriyev: Farklı aşıların kombinasyonu yeni mutasyonlara karşı en etkili yöntem