Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211210/galatasaray-grup-lideri-olarak-uefa-avrupa-liginde-son-16-turuna-yukseldi-1051629068.html
Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda
Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Lazio ile Galatasaray arasındaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu skorla grubundan lider çıkarak... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:55+0300
2021-12-10T00:55+0300
2021-12-10T01:07+0300
spor
galatasaray
lazio
uefa avrupa ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051629473_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a8aa2a41d7990ee9215e18db96776eeb.jpg
42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan Lazio kalesine giderken, Zaccagni ve kaleci Strakosha topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.44. dakikada gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı.Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
lazio
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051629473_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c2023c339f876cb02213f51b00867c33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, lazio, uefa avrupa ligi
Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda 00:55 10.12.2021 (güncellendi: 01:07 10.12.2021)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Lazio ile Galatasaray arasındaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu skorla grubundan lider çıkarak Son 16 Turu'na kaldı.
42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan Lazio kalesine giderken, Zaccagni ve kaleci Strakosha topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.
44. dakikada gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.