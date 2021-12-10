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Gana, ülkeye girenlere aşı zorunluluğu getiriyor
Gana, ülkeye girenlere aşı zorunluluğu getiriyor
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkeye girenler için aşı zorunluluğu getirileceği bildirildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-10T22:02+0300
koronavirüs
gana
aşı
koronavirüs
kovid-19
patrick kuma-aboagye
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Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede tespit edilen Kovid-19'un Omicron varyantının ardından artan vakalar nedeniyle salgına karşı yeni tedbirleri alındığını belirtti.Kuma-Aboagye, 12 Aralık'tan itibaren ülkeye gireceklerin aşı kartlarını göstermeleri gerekeceğini, aşı olmayanların ise havalimanında aşı olmak zorunda kalacaklarını kaydetti.Başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda son iki haftada kaydedilen Kovid-19 vakalarının ülkedeki toplam enfeksiyonların yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğunu belirten Kuma-Aboagye, bu duruma karşı acil önlem gerektiğini ifade etti.Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da şimdiye kadar toplumun yüzde 5,7'sine aşı uygulanmıştı.Bu ay aşı kampanyası başlatılan ülkede 22 Ocak'tan itibaren hükümet ve sağlık çalışanları ile öğrenciler de dahil olmak üzere hedeflenen gruplar için aşı zorunlu hale gelecek.Gana'da salgının başlangıcından bu yana 130 bin 920 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 131 bin 246'sı sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1228 kişi yaşamını yitirdi.
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gana, aşı, koronavirüs, kovid-19, patrick kuma-aboagye

Gana, ülkeye girenlere aşı zorunluluğu getiriyor

22:01 10.12.2021 (güncellendi: 22:02 10.12.2021)
© REUTERS / Francis KokorokoAfrika-Gana-koronavirüs
Afrika-Gana-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Francis Kokoroko
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Batı Afrika ülkelerinden Gana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkeye girenler için aşı zorunluluğu getirileceği bildirildi.
Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede tespit edilen Kovid-19'un Omicron varyantının ardından artan vakalar nedeniyle salgına karşı yeni tedbirleri alındığını belirtti.
Kuma-Aboagye, 12 Aralık'tan itibaren ülkeye gireceklerin aşı kartlarını göstermeleri gerekeceğini, aşı olmayanların ise havalimanında aşı olmak zorunda kalacaklarını kaydetti.
Başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda son iki haftada kaydedilen Kovid-19 vakalarının ülkedeki toplam enfeksiyonların yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğunu belirten Kuma-Aboagye, bu duruma karşı acil önlem gerektiğini ifade etti.
Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da şimdiye kadar toplumun yüzde 5,7'sine aşı uygulanmıştı.
Bu ay aşı kampanyası başlatılan ülkede 22 Ocak'tan itibaren hükümet ve sağlık çalışanları ile öğrenciler de dahil olmak üzere hedeflenen gruplar için aşı zorunlu hale gelecek.
Gana'da salgının başlangıcından bu yana 130 bin 920 kişide Kovid-19'a rastlandı, bunlardan 131 bin 246'sı sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1228 kişi yaşamını yitirdi.
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