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https://tr.sputniknews.com/20211210/gokceada-ve-bozcaada-hatlarinda-yarin-feribot-seferi-yapilmayacak-1051649822.html
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T17:07+0300
2021-12-10T17:07+0300
türkiye
gökçeada
çanakkale
fırtına
bozcaada
feribot
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.Seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün de yapılamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/canakkalede-adalara-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1051579374.html
türkiye
gökçeada
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gökçeada, çanakkale, fırtına, bozcaada, feribot

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

17:07 10.12.2021
© AAferibot
feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
Seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün de yapılamamıştı.
Çanakkale, feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
TÜRKİYE
Çanakkale'de adalara bazı feribot seferleri iptal edildi
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