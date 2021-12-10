https://tr.sputniknews.com/20211210/gokceada-ve-bozcaada-hatlarinda-yarin-feribot-seferi-yapilmayacak-1051649822.html

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T17:07+0300

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2021-12-10T17:07+0300

türkiye

gökçeada

çanakkale

fırtına

bozcaada

feribot

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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.Seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün de yapılamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/canakkalede-adalara-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1051579374.html

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gökçeada, çanakkale, fırtına, bozcaada, feribot