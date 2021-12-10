https://tr.sputniknews.com/20211210/hamile-esini-kayaliklardan-ittigi-one-surulmustu-sigorta-policesine-esinin-yerine-imza-atti-1051627507.html

Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülmüştü: 'Sigorta poliçesine eşinin yerine imza attı'

Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülmüştü: 'Sigorta poliçesine eşinin yerine imza attı'

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı , 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T00:02+0300

2021-12-10T00:02+0300

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Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan boşluğa ittiği yer aldı.Tutuklu sanık Hakan Aysal'ın yargılanmasına bugün devam edildi. 'Tanınmış bir müşteri olduğu için banka personelinin de onayıyla bu işlem yapıldı'Semra Aysal'a ferdi kaza sigortası düzenleyen Rabia Çoban, duruşmada tanık olarak dinlendi. Hakan Aysal'ın sigorta işlemleri için bankaya yalnız geldiğini anlatan Çoban, şunları söyledi:Sanık Hakan Aysal ise sigorta poliçesini doldururken eşinin de yanında olduğunu anlatarak, "Poliçeyi ben değil, tanık olarak dinlenen Rabia Çoban doldurdu. Poliçelerde ikimizin yer aldığı iletişim bilgileri kısmına benim bilgilerimi yazmış olabilir" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20210406/hamile-esini-kayaliklardan-ittigi-one-surulen-kocanin-davasinda-tanik-konustu-cok-sakindi-esi-1044206594.html

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