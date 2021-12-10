https://tr.sputniknews.com/20211210/hirsizliktan-aranan-adam-rehabilitasyon-merkezinde-hirsizlik-yaparken-yakalandi-1051632582.html

Hırsızlıktan aranan adam, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı

Hırsızlıktan aranan adam, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı

Adana’da hırsızlık suçundan aranan bir adam, girdiği rehabilitasyon merkezinde klima motoru çalmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakaland 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T06:53+0300

2021-12-10T06:53+0300

2021-12-10T06:51+0300

yaşam

türkiye

adana

arama

hırsızlık

yakalama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051632557_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ae9db346ce2105e8f748828a960a9155.jpg

Alınan bilgiye göre, M.H çitlerin üzerinden rehabilitasyon merkezinin içerisine atladı. Durumu gören vatandaşın biri olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri rehabilitasyon merkezinin çitlerinden atlayarak içeri girdi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, bahçede yaptığı arama çalışması sırasında M.H’yi klima motoru çalmaya çalıştığı sırada yakaladı. Yapılan GBT sorgusunda M.H’ın daha önceden yaptığı hırsızlıklardan da aranması olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, adana, arama, hırsızlık, yakalama