Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211210/imamogludan-soylu-tepkisi-yalan-konusuyorlar-hukuk-onunde-hakkimi-arayacagim-1051636831.html
İmamoğlu'dan Soylu tepkisi: Yalan konuşuyorlar, hukuk önünde hakkımı arayacağım
İmamoğlu'dan Soylu tepkisi: Yalan konuşuyorlar, hukuk önünde hakkımı arayacağım
İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun İBB açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu, 86 bin İBB çalışanının zan altında bırakıldığını belirten İmamoğlu... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T11:37+0300
2021-12-10T12:02+0300
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051578583_0:230:2821:1817_1920x0_80_0_0_9f343c37232c5db30556b34a6318c586.jpg
İmamoğlu, 3. doz koronavirüs aşısını olmasının ardından hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. * İBB, 10 tane metro yapıyor. Borçlanıyoruz çünkü İBB yönetimi değişir değişmez bankalardan tek bir kuruş kredi kullandırılmayan bir kuruluşuz. * TBMM'de konuştuğunu, tavırlarını, gerçekten bilimsel olarak incelenmesi gereken içişleri bakanıyla ilgili bir konuya değinmek istiyorum. 'İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor' demiş. Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. Dün aslında cevap verecektim ama bekledim, niye? Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurumda çalıştığını bildiğiniz 557 terör örgütü üyesi var diyeceksiniz, bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB'den. Terör örgütü üyesiyle gelip tutuklayacak değil mi? Yalanı konuş, iftiranı at, köşene çekil. * Meclis'teki tutumu, tavrı, ruh hali açısından, buradan ciddi bir çağrı yapıyorum; sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi bozulmuş bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Türkiye'nin önemli kurumundaki başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, içişleri bakanlığımız tehlike altında demektir. * İBB'de '45 bin kişi işe alındı' dendi. Aradan bir ay geçmedi, içişleri bakanı '33 bin kişi alındı' dedi. Yalan konuşulduğu ortaya çıktı. 20 bin 958 eleman işe girdi. Bunun içinde de farklı farklı işe giriş modelleri var. Taşeronda çalışan elemanların, 3 bine yakın insan buradan otomatik olarak işe alındı. 45 bin nerede, 33 bin nerede, 20 bin nerede. Yalan konuşuyorlar. Bu sayıyı veren yalan konuşuluyor. Az önce attığı iftiralar gibi. Buna karşılık 15 bin çıkış yapıldı. Sadece tarafımızdan yapılan fesih 3 bin 376'dır. 3 bin 17'si zaten kendisi ayrılmış, 3 bin 770'inin zaten emekliliği gelmiş. Yani 15 bin kişiyi işten çıkarıp 20 bin kişiyi almadık. * Ortaya atılan yalan ifadeler, iftiralar, karalamalar karşısında kanunen hakkımı arayacağım. Hukuk önünde hakkımı arayacağım. Şu kötü ve zor günlerde, insanların ekonomik olarak Türkiye'nin en kısa zamanda bu kadar fakirleştiği bir dönemde bir de böyle toplumun ruh halini bozacak tavırları gösteren bir bakanla karşı karşıyayız. Allah milletimizi onun gibi yöneticilerden korusun. İnsanları bölmeye, sokakta yürüyen insanları terörist ilan etmeye devam ediyorlar. Tıbben bu beyefendinin incelenmesi gerek, ülkemize daha fazla zarar vermesin diye.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051578583_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_5427de8ade0becfcf99d2e4266ad90fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu

İmamoğlu'dan Soylu tepkisi: Yalan konuşuyorlar, hukuk önünde hakkımı arayacağım

11:37 10.12.2021 (güncellendi: 12:02 10.12.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
Abone ol
İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun İBB açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu, 86 bin İBB çalışanının zan altında bırakıldığını belirten İmamoğlu, "Yalan söylüyorlar, hukuk önünde hakkımı arayacağım" dedi.
İmamoğlu, 3. doz koronavirüs aşısını olmasının ardından hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
* İBB, 10 tane metro yapıyor. Borçlanıyoruz çünkü İBB yönetimi değişir değişmez bankalardan tek bir kuruş kredi kullandırılmayan bir kuruluşuz.
* TBMM'de konuştuğunu, tavırlarını, gerçekten bilimsel olarak incelenmesi gereken içişleri bakanıyla ilgili bir konuya değinmek istiyorum. 'İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor' demiş. Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. Dün aslında cevap verecektim ama bekledim, niye? Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurumda çalıştığını bildiğiniz 557 terör örgütü üyesi var diyeceksiniz, bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB'den. Terör örgütü üyesiyle gelip tutuklayacak değil mi? Yalanı konuş, iftiranı at, köşene çekil.
* Meclis'teki tutumu, tavrı, ruh hali açısından, buradan ciddi bir çağrı yapıyorum; sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi bozulmuş bakanla ilgili bir analiz yapsınlar. Türkiye'nin önemli kurumundaki başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, içişleri bakanlığımız tehlike altında demektir.
* İBB'de '45 bin kişi işe alındı' dendi. Aradan bir ay geçmedi, içişleri bakanı '33 bin kişi alındı' dedi. Yalan konuşulduğu ortaya çıktı. 20 bin 958 eleman işe girdi. Bunun içinde de farklı farklı işe giriş modelleri var. Taşeronda çalışan elemanların, 3 bine yakın insan buradan otomatik olarak işe alındı. 45 bin nerede, 33 bin nerede, 20 bin nerede. Yalan konuşuyorlar. Bu sayıyı veren yalan konuşuluyor. Az önce attığı iftiralar gibi. Buna karşılık 15 bin çıkış yapıldı. Sadece tarafımızdan yapılan fesih 3 bin 376'dır. 3 bin 17'si zaten kendisi ayrılmış, 3 bin 770'inin zaten emekliliği gelmiş. Yani 15 bin kişiyi işten çıkarıp 20 bin kişiyi almadık.
* Ortaya atılan yalan ifadeler, iftiralar, karalamalar karşısında kanunen hakkımı arayacağım. Hukuk önünde hakkımı arayacağım. Şu kötü ve zor günlerde, insanların ekonomik olarak Türkiye'nin en kısa zamanda bu kadar fakirleştiği bir dönemde bir de böyle toplumun ruh halini bozacak tavırları gösteren bir bakanla karşı karşıyayız. Allah milletimizi onun gibi yöneticilerden korusun. İnsanları bölmeye, sokakta yürüyen insanları terörist ilan etmeye devam ediyorlar. Tıbben bu beyefendinin incelenmesi gerek, ülkemize daha fazla zarar vermesin diye.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:49Putin: 1990’lı yıllarda Rus hükümetinde CIA çalışanları vardı
11:40CHP'li Ağbaba: TÜİK'in düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor
11:40Çin'de devlete bağlı haber sitesi: Komünist Parti üyeleri en az üç çocuk yapmalı
11:38Koronavirüs tedavisi gören aşısız çift, 10 gün arayla öldü
11:37İmamoğlu'dan Soylu tepkisi: Yalan konuşuyorlar, hukuk önünde hakkımı arayacağım
11:34Uğur Şahin: Üçüncü doz aşının, Omicron nedeniyle üç ay sonra yapılmasında fayda var
11:25İstinaf, Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği manevi tazminatı 56 bin liradan 290 bin liraya çıkardı
11:12Erdoğan: Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz
11:06Türksat 5B için geri sayım başladı
10:55Sütte fiyat artışı raflara yansımaya başladı
10:55Belaruslu heyet: Rusya ile birleşmek Kırım için faydalı oldu
10:38Taksicilerin İBB'ye açtığı dava reddedildi
10:38İstanbul'da bir kadın, tartıştığı eşini bıçakladı
10:34Barlas: Erdoğan Türkiye'yi düşünürken rakibinin cinsellik içeren hareketini nereye koyacağız?
10:31Almanya'da mahkeme: Evden çalışanların yataktan bilgisayar başına giderken yaralanması iş kazası
10:28ABD'de polis müdahalesinde yaralananlara tazminat ödenecek
10:14Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.85'e yükseldi
10:06Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
10:03Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi
10:00Çinli taykonotlardan uzayda su içme dersi