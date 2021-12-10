https://tr.sputniknews.com/20211210/ispanya-kovid-19da-bulasma-riski-yuksek-ulkeler-arasina-girdi-1051628064.html
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
İspanya, son bir aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla salgında bulaşma riski yüksek ülkeler arasında yerini aldı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:10+0300
2021-12-10T00:10+0300
2021-12-10T00:10+0300
koronavirüs
ispanya
dünya sağlık örgütü (dsö)
sağlık bakanlığı
koronavirüs
kovid-19
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İspanya Sağlık Bakanlığı'nın salgınla ilgili güncellediği verilerine göre, ülkede her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka ortalamasının 305'e çıktığı bildirildi.Yeni vakaların, daha çok ülkenin kuzeyindeki Navarra, Bask ve Aragon bölgelerinde arttığı İspanya, salgının başlamasından bu yana 3. kez yüksek riskli ülkeler listesinde yer buldu.Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin değerlerine göre, Kovid-19'da her 100 bin kişide ortalaması 300'ün üzerindeki olan ülkeler "yüksek risk", 500'ün üzerindekiler ise "çok yüksek risk" olarak gösteriliyor.Diğer yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saat içinde 26 bin 412 yeni vaka tespit edildiğini ve 84 kişinin salgından hayatını kaybettiğini açıkladı.Bakanlık, vakalardaki artışlara rağmen hastanelerdeki yoğunluğun düşük olduğuna da dikkati çekti.Mevcut durumda hastanelerdeki yatakların yüzde 4.4'ünde Kovid-19 hastası olduğu, bu oranın yoğun bakım ünitelerinde yüzde 11.3'e kadar çıktığı bilgisi paylaşıldı.Ülkede salgının başından bu yana 88 bin 321 kişi yaşamını yitirirken, 5 milyon 213 bin 178 vaka tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/ispanyada-partiye-katilan-68-saglik-calisani-koronaya-yakalandi-1051536663.html
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ispanya, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık bakanlığı, koronavirüs, kovid-19
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
İspanya, son bir aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla salgında bulaşma riski yüksek ülkeler arasında yerini aldı.
İspanya Sağlık Bakanlığı'nın salgınla ilgili güncellediği verilerine göre, ülkede her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka ortalamasının 305'e çıktığı bildirildi.
Yeni vakaların, daha çok ülkenin kuzeyindeki Navarra, Bask ve Aragon bölgelerinde arttığı İspanya, salgının başlamasından bu yana 3. kez yüksek riskli ülkeler listesinde yer buldu.
Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin değerlerine göre, Kovid-19'da her 100 bin kişide ortalaması 300'ün üzerindeki olan ülkeler "yüksek risk", 500'ün üzerindekiler ise "çok yüksek risk" olarak gösteriliyor.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saat içinde 26 bin 412 yeni vaka tespit edildiğini ve 84 kişinin salgından hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlık, vakalardaki artışlara rağmen hastanelerdeki yoğunluğun düşük olduğuna da dikkati çekti.
Mevcut durumda hastanelerdeki yatakların yüzde 4.4'ünde Kovid-19 hastası olduğu, bu oranın yoğun bakım ünitelerinde yüzde 11.3'e kadar çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Ülkede salgının başından bu yana 88 bin 321 kişi yaşamını yitirirken, 5 milyon 213 bin 178 vaka tespit edildi.