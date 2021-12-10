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https://tr.sputniknews.com/20211210/israil-ulke-sinirlarini-yabancilara-kapatmayi-22-aralika-kadar-uzatti-1051631920.html
İsrail, ülke sınırlarını yabancılara kapatmayı 22 Aralık'a kadar uzattı
İsrail, ülke sınırlarını yabancılara kapatmayı 22 Aralık'a kadar uzattı
İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin durdurulmasını 22 Aralık'a kadar uzattı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T04:46+0300
2021-12-10T04:46+0300
dünya
israil
sınır
koronavirüs
kovid-19
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İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uygulamaların 12 Aralık gece yarısından itibaren 10 gün daha uzatılmasını kararlaştırdı.İsrail'in seyahat tablosundaki kırmızı listeden Kovid-19 aşısını yaptırmış veya yaptırmamış dönenlerin karantinada kalması zorunluluğunun Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili komite tarafından Knesset'teki Sağlık Komitesi'nin onayına sunulmasında anlaşıldığı paylaşıldı. İlerleyen günlerde aşılanma oranlarının artırılması için ek teşvikler ve yaptırımların ele alındığı kaydedildi.Aynı şekilde Bennett'in, Eğitim Bakanı Yifat Shasha Beton ile yaptığı görüşmede, İsrail'in 'Yeşil Sınıf' uygulamasına ek olarak sınıfta iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması halinde yüz yüze eğitimin iptal edileceği, sınıfta bir vaka çıkması halinde kalan öğrencilerin üç gün içinde test yaptıracağının kararlaştırıldığı aktarıldı. Hükümetin uyguladığı denetimin dışında kalan okullarda aşılı öğrencilerin sınıfta aşısız olanlarınsa uzaktan eğitim alacağı paylaşıldı.Dünyanın gündemindeki Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişini kasım sonunda yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211128/israil-yeni-varyant-karsisinda-ulke-sinirlarini-yabancilara-kapatti-1051215903.html
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israil, sınır, koronavirüs, kovid-19

İsrail, ülke sınırlarını yabancılara kapatmayı 22 Aralık'a kadar uzattı

04:46 10.12.2021
© REUTERS / Amir Cohenİsrail - koronavirüs
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin durdurulmasını 22 Aralık'a kadar uzattı.
İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uygulamaların 12 Aralık gece yarısından itibaren 10 gün daha uzatılmasını kararlaştırdı.
İsrail'in seyahat tablosundaki kırmızı listeden Kovid-19 aşısını yaptırmış veya yaptırmamış dönenlerin karantinada kalması zorunluluğunun Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili komite tarafından Knesset'teki Sağlık Komitesi'nin onayına sunulmasında anlaşıldığı paylaşıldı. İlerleyen günlerde aşılanma oranlarının artırılması için ek teşvikler ve yaptırımların ele alındığı kaydedildi.
Aynı şekilde Bennett'in, Eğitim Bakanı Yifat Shasha Beton ile yaptığı görüşmede, İsrail'in 'Yeşil Sınıf' uygulamasına ek olarak sınıfta iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması halinde yüz yüze eğitimin iptal edileceği, sınıfta bir vaka çıkması halinde kalan öğrencilerin üç gün içinde test yaptıracağının kararlaştırıldığı aktarıldı. Hükümetin uyguladığı denetimin dışında kalan okullarda aşılı öğrencilerin sınıfta aşısız olanlarınsa uzaktan eğitim alacağı paylaşıldı.
Dünyanın gündemindeki Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişini kasım sonunda yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.
İsrail havalimanı, İsrail koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
KORONAVİRÜS
İsrail yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
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