https://tr.sputniknews.com/20211210/israilin-suriyenin-lazkiye-bolgesine-yonelik-saldirilarina-rus-disislerinden-kinama-1051630922.html

İsrail'in Suriye’nin Lazkiye bölgesine yönelik saldırılarına Rus Dışişleri’nden kınama

İsrail'in Suriye’nin Lazkiye bölgesine yönelik saldırılarına Rus Dışişleri’nden kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın İsrail’in önceki gün Lazkiye bölgesi üzerinden Suriye topraklarına yönelik hava saldırısını kınadığını... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T02:42+0300

2021-12-10T02:42+0300

2021-12-10T02:42+0300

dünya

rusya

suriye

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mariya zaharova

saldırı

lazkiye

kınama

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın İsrail’in önceki gün Lazkiye bölgesi üzerinden Suriye topraklarına yönelik hava saldırısını kınadığını kaydetti.Bugünkü basın toplantısında ilgili soruya yanıt veren Zaharova, "Sizin de söylediğiniz gibi, biz bu tür eylemleri kınıyoruz" diye konuştu.Zaharova ayrıca, Rus tarafının ‘Suriye'nin üçüncü ülkeler arasında bir çatışma alanına dönüşmesine karşı olduğunun’ altını çizdi.Suriye medyası geçen salı günü İsrail’in gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu Lazkiye limanında yangın çıktığını duyurmuştu.Habere göre İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklardan fırlatılan bir dizi füze, ülkeye gıda ve temel ihtiyaç mallarının tedarikinde önemli rol oynayan ticaret limanındaki konteyner sahasına isabet etti, limanda bulunan konteynerlerde yangın meydana geldi.Haaretz gazetesi ise konuya ilişkin bilgi sahibi olan kaynaklara atıfla İsrail’in saldırısının Suriye'deki İranlı milislere yönelik silah kargosuna yönelik olduğunu bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-disisleri-kuba-fuze-krizi-tekrarlanabilir-1051626912.html

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rusya, suriye, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, saldırı, lazkiye, kınama