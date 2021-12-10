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https://tr.sputniknews.com/20211210/iyi-partili-ustadan-dovize-mudahale-tepkisi-sonuc-alamazlar-yanlis-olan-politikadir-1051657569.html
İYİ Partili Usta'dan 'dövize müdahale' tepkisi: Sonuç alamazlar, yanlış olan politikadır
İYİ Partili Usta'dan 'dövize müdahale' tepkisi: Sonuç alamazlar, yanlış olan politikadır
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesinden sonuç alınamayacağını söyledi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T21:49+0300
2021-12-10T21:49+0300
ekonomi
elektrik
merkez bankası
erhan usta
döviz
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İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Usta, TÜİK'in iş gücü istatistiklerini açıkladığını söyleyerek "İşsizlik gerçeğini göstermiyor rakamları. İşsizlik çok ciddi problem olarak gündemde. TÜİK rakamları da gösteriyor. Erdoğan'ın 'gelişmiş ülkeler işsizlikten kıvranıyor' açıklamaları doğru değil. Gelişmiş ülkelerde işsizlik pandemide 2 puan arttı. Ancak Türkiye'de yüzde 22.8'dir bu oran" dedi.Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale ettiğini hatırlatan usta, "13.95'e kadar kur çıkmıştı. Müdahale edildi. Bu müdahalelerin hiçbirinden sonuç alamazlar, yanlış olan politikadır" diye konuştu.Usta, elektrik faturalarına yansıtılan yatırım bedeline ilişkin "Neden biz mükellef olarak yatırım için para veriyoruz? Paralar alınıyor; fakat yatırım yapılmıyor; tam bir soygun düzeni. Bir şey daha yansıtılıyor ama gizleniyor. Hizmet bedelleri Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından 5 yıllık belirleniyor. Kur, enflasyona göre düzenleme yapılıyor; ama devletten iş alanlar hiçbir zarar etmiyor, kur arttıkça zarar etmiyorlar" dedi.
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elektrik, merkez bankası, erhan usta, döviz

İYİ Partili Usta'dan 'dövize müdahale' tepkisi: Sonuç alamazlar, yanlış olan politikadır

21:49 10.12.2021
© AAİYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesinden sonuç alınamayacağını söyledi.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Usta, TÜİK'in iş gücü istatistiklerini açıkladığını söyleyerek "İşsizlik gerçeğini göstermiyor rakamları. İşsizlik çok ciddi problem olarak gündemde. TÜİK rakamları da gösteriyor. Erdoğan'ın 'gelişmiş ülkeler işsizlikten kıvranıyor' açıklamaları doğru değil. Gelişmiş ülkelerde işsizlik pandemide 2 puan arttı. Ancak Türkiye'de yüzde 22.8'dir bu oran" dedi.
Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale ettiğini hatırlatan usta, "13.95'e kadar kur çıkmıştı. Müdahale edildi. Bu müdahalelerin hiçbirinden sonuç alamazlar, yanlış olan politikadır" diye konuştu.
Usta, elektrik faturalarına yansıtılan yatırım bedeline ilişkin "Neden biz mükellef olarak yatırım için para veriyoruz? Paralar alınıyor; fakat yatırım yapılmıyor; tam bir soygun düzeni. Bir şey daha yansıtılıyor ama gizleniyor. Hizmet bedelleri Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından 5 yıllık belirleniyor. Kur, enflasyona göre düzenleme yapılıyor; ama devletten iş alanlar hiçbir zarar etmiyor, kur arttıkça zarar etmiyorlar" dedi.
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