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İzmir'de kuvvetli yağış: Tarihi hanı su bastı
İzmir'de kuvvetli yağış: Tarihi hanı su bastı
İzmir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T19:37+0300
2021-12-10T19:51+0300
türkiye
izmir
yağmur
meteoroloji
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün İzmir'e şiddetli yağış uyarısının ardından öğle saatlerinde yağmur başladı. Etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.Trafik polisleri ve belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için şehrin ana arterlerinde önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı ise su bastı. İş yerlerine yağmur suyu dolan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.Çarşı esnafı, alt yapının yetersiz olduğunu ve her yağışta bu manzaraların yaşandığını belirterek, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.
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izmir, yağmur, meteoroloji

İzmir'de kuvvetli yağış: Tarihi hanı su bastı

19:37 10.12.2021 (güncellendi: 19:51 10.12.2021)
© DHAİzmir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
İzmir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© DHA
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İzmir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün İzmir'e şiddetli yağış uyarısının ardından öğle saatlerinde yağmur başladı. Etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Trafik polisleri ve belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için şehrin ana arterlerinde önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı ise su bastı. İş yerlerine yağmur suyu dolan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Çarşı esnafı, alt yapının yetersiz olduğunu ve her yağışta bu manzaraların yaşandığını belirterek, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.
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