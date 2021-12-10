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Kamboçya'dan ABD yapımı askeri teçhizat kullanmama kararı
Kamboçya'dan ABD yapımı askeri teçhizat kullanmama kararı
Kamboçya'da Silahlı Kuvvetlere, Amerikan yapımı askeri teçhizat kullanmama yönünde talimat verildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T17:30+0300
2021-12-10T17:30+0300
savunma
abd
kamboçya
ambargo
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Çin merkezli Xinhua ajansının haberine göre, Başbakan Samdech Techo Hun Sen, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Silahlı Kuvvetlere ülke genelindeki ABD yapımı tüm silahları ve askeri malzemeleri saklamak veya yaktırmak için toplama emri verdi.Hun Sen, 1994'ten beri ABD askeri silah ve malzemelerini almamakla doğru bir karar verdiğini belirtti.Söz konusu kararın Kamboçya hükümetlerine uyarı mesajı olduğunu aktaran Hun Sen, "Eğer (Kamboçya) savunma sektöründe bağımsızlık istiyorsa, lütfen ABD yapımı silahları kullanmayın." ifadelerini kullandı.Bu hamle, ABD'nin uygulama kararı aldığı silah ambargosuyla askeri teçhizatının Kamboçya'ya ihracatını yasaklamasının ardından geldi.ABD'den Kamboçya'ya silah ambargosu ve ihracat kısıtlamalarıABD Ticaret Bakanlığından 8 Kasım'da yapılan açıklamada, Kamboçya'ya yönelik ihracat ve savunmayla ilgili mal ve hizmetlere yönelik kısıtlamaların uygulanacağı belirtilmişti.Dışişleri Bakanlığının da Kamboçya'yı silah ihracatının yasaklandığı ülkeler listesine eklediği bilgisine yer verilen açıklamada, Kamboçya'daki gelişmelerin "ABD ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı olduğu" kaydedilmişti.Ayrıca, söz konusu açıklamada, Kamboçya'nın, Çin'in askeri varlığını artırmasına ve Tayland Körfezi'nde özel kullanım tesisleri inşa etmesine izin vermeyi sürdürdüğüne işaret edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211031/kambocya-sputnik-v-asisinin-onaylandigi-71-ulke-oldu-1050345365.html
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abd, kamboçya, ambargo, silah

Kamboçya'dan ABD yapımı askeri teçhizat kullanmama kararı

17:30 10.12.2021
© REUTERS / SAMRANG PRINGKamboçya'nın Çin'e verdiği iddia edilen Ream Deniz Üssü gazetecilere açıldı.
Kamboçya'nın Çin'e verdiği iddia edilen Ream Deniz Üssü gazetecilere açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / SAMRANG PRING
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Kamboçya'da Silahlı Kuvvetlere, Amerikan yapımı askeri teçhizat kullanmama yönünde talimat verildi.
Çin merkezli Xinhua ajansının haberine göre, Başbakan Samdech Techo Hun Sen, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Silahlı Kuvvetlere ülke genelindeki ABD yapımı tüm silahları ve askeri malzemeleri saklamak veya yaktırmak için toplama emri verdi.
Hun Sen, 1994'ten beri ABD askeri silah ve malzemelerini almamakla doğru bir karar verdiğini belirtti.
Söz konusu kararın Kamboçya hükümetlerine uyarı mesajı olduğunu aktaran Hun Sen, "Eğer (Kamboçya) savunma sektöründe bağımsızlık istiyorsa, lütfen ABD yapımı silahları kullanmayın." ifadelerini kullandı.
Bu hamle, ABD'nin uygulama kararı aldığı silah ambargosuyla askeri teçhizatının Kamboçya'ya ihracatını yasaklamasının ardından geldi.

ABD'den Kamboçya'ya silah ambargosu ve ihracat kısıtlamaları

ABD Ticaret Bakanlığından 8 Kasım'da yapılan açıklamada, Kamboçya'ya yönelik ihracat ve savunmayla ilgili mal ve hizmetlere yönelik kısıtlamaların uygulanacağı belirtilmişti.
Dışişleri Bakanlığının da Kamboçya'yı silah ihracatının yasaklandığı ülkeler listesine eklediği bilgisine yer verilen açıklamada, Kamboçya'daki gelişmelerin "ABD ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı olduğu" kaydedilmişti.
Ayrıca, söz konusu açıklamada, Kamboçya'nın, Çin'in askeri varlığını artırmasına ve Tayland Körfezi'nde özel kullanım tesisleri inşa etmesine izin vermeyi sürdürdüğüne işaret edilmişti.
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