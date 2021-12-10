https://tr.sputniknews.com/20211210/kambocyadan-abd-yapimi-askeri-techizat-kullanmama-karari-1051650806.html

Kamboçya'dan ABD yapımı askeri teçhizat kullanmama kararı

Kamboçya'dan ABD yapımı askeri teçhizat kullanmama kararı

Kamboçya'da Silahlı Kuvvetlere, Amerikan yapımı askeri teçhizat kullanmama yönünde talimat verildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T17:30+0300

2021-12-10T17:30+0300

2021-12-10T17:30+0300

savunma

abd

kamboçya

ambargo

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103977/24/1039772475_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_77f7bf70c6c861422c5020085cdae97a.jpg

Çin merkezli Xinhua ajansının haberine göre, Başbakan Samdech Techo Hun Sen, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Silahlı Kuvvetlere ülke genelindeki ABD yapımı tüm silahları ve askeri malzemeleri saklamak veya yaktırmak için toplama emri verdi.Hun Sen, 1994'ten beri ABD askeri silah ve malzemelerini almamakla doğru bir karar verdiğini belirtti.Söz konusu kararın Kamboçya hükümetlerine uyarı mesajı olduğunu aktaran Hun Sen, "Eğer (Kamboçya) savunma sektöründe bağımsızlık istiyorsa, lütfen ABD yapımı silahları kullanmayın." ifadelerini kullandı.Bu hamle, ABD'nin uygulama kararı aldığı silah ambargosuyla askeri teçhizatının Kamboçya'ya ihracatını yasaklamasının ardından geldi.ABD'den Kamboçya'ya silah ambargosu ve ihracat kısıtlamalarıABD Ticaret Bakanlığından 8 Kasım'da yapılan açıklamada, Kamboçya'ya yönelik ihracat ve savunmayla ilgili mal ve hizmetlere yönelik kısıtlamaların uygulanacağı belirtilmişti.Dışişleri Bakanlığının da Kamboçya'yı silah ihracatının yasaklandığı ülkeler listesine eklediği bilgisine yer verilen açıklamada, Kamboçya'daki gelişmelerin "ABD ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı olduğu" kaydedilmişti.Ayrıca, söz konusu açıklamada, Kamboçya'nın, Çin'in askeri varlığını artırmasına ve Tayland Körfezi'nde özel kullanım tesisleri inşa etmesine izin vermeyi sürdürdüğüne işaret edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211031/kambocya-sputnik-v-asisinin-onaylandigi-71-ulke-oldu-1050345365.html

kamboçya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kamboçya, ambargo, silah