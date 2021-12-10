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https://tr.sputniknews.com/20211210/katar-ve-exxonmobil-guney-kibrista-turkiyenin-karsi-ciktigi-anlasmayi-imzaladi-1051658922.html
Katar ve ExxonMobil, Güney Kıbrıs'ta Türkiye'nin karşı çıktığı anlaşmayı imzaladı
Katar ve ExxonMobil, Güney Kıbrıs'ta Türkiye'nin karşı çıktığı anlaşmayı imzaladı
ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığı ile Güney Kıbrıs arasında 5'inci parselde doğalgaz arama ve üretim paylaşımı anlaşması imzalandı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T22:28+0300
2021-12-10T22:28+0300
2021-12-10T22:29+0300
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güney kıbrıs
anlaşma
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Katar haber ajansı QNA'nın aktardığına göre, anlaşma kapsamında Katar Petrolleri Ortaklığı yüzde 40, ExxonMobil yüzde 60 pay sahibi olacak.Habere göre operatörlük Exxon'a ait olacak.Avrupa Birliği (AB) mensubu Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adası açıklarını tek taraflı olarak 13 parsele bölmüştü.Güney Kıbrıs'n bu parsellerde uluslararası şirketlere arama izni vermesi, kıta sahanlığının ihlal edildiğini vurgulayan Ankara'nın tepkisini çekmişti.ExxonMobil'e aralık başında 5'inci parselde resmen doğalgaz arama ruhsatı verilmesi Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/siyasi-ortakliktan-ekonomik-ve-askeri-isbirligine-turkiye-katar-iliskileri-nasil-gelisti-1051529318.html
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Katar ve ExxonMobil, Güney Kıbrıs'ta Türkiye'nin karşı çıktığı anlaşmayı imzaladı 22:28 10.12.2021 (güncellendi: 22:29 10.12.2021)
ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığı ile Güney Kıbrıs arasında 5'inci parselde doğalgaz arama ve üretim paylaşımı anlaşması imzalandı.
Katar haber ajansı QNA'nın aktardığına göre, anlaşma kapsamında
Katar Petrolleri Ortaklığı yüzde 40, ExxonMobil yüzde 60 pay sahibi olacak.
Habere göre operatörlük Exxon'a ait olacak.
Avrupa Birliği (AB) mensubu Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adası açıklarını tek taraflı olarak 13 parsele bölmüştü.
Güney Kıbrıs'n bu parsellerde uluslararası şirketlere arama izni vermesi, kıta sahanlığının ihlal edildiğini vurgulayan Ankara'nın tepkisini çekmişti.
ExxonMobil'e aralık başında 5'inci parselde resmen doğalgaz arama ruhsatı verilmesi Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı.