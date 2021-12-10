https://tr.sputniknews.com/20211210/kayseride-uyusturucu-operasyonu-50-gozalti-1051633446.html

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu yapıldı. 50 kişi gözaltına alındı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kayseri

operasyon

uyuşturucu

uyuşturucu çetesi

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Operasyon sabah saatlerinde il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.Uzun süredir istihbarı bilgilerle takip edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çalışmaya 350 polis ve narkotik köpekleri katıldı.Belirlenen adreslerde detaylı arama çalışması yapıldı.50 şüpheli gözaltına alındıEkipler, uyuşturucu tedariği yaptığı ve sattığı iddia edilen 50 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

türkiye

kayseri

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kayseri, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi