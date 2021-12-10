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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu yapıldı. 50 kişi gözaltına alındı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T08:37+0300
2021-12-10T08:37+0300
2021-12-10T08:35+0300
türkiye
kayseri
operasyon
uyuşturucu
uyuşturucu çetesi
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Operasyon sabah saatlerinde il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.Uzun süredir istihbarı bilgilerle takip edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çalışmaya 350 polis ve narkotik köpekleri katıldı.Belirlenen adreslerde detaylı arama çalışması yapıldı.50 şüpheli gözaltına alındıEkipler, uyuşturucu tedariği yaptığı ve sattığı iddia edilen 50 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kayseri, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu yapıldı. 50 kişi gözaltına alındı.
Operasyon sabah saatlerinde
il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Uzun süredir istihbarı bilgilerle takip edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çalışmaya
350 polis ve narkotik köpekleri katıldı.
Belirlenen adreslerde detaylı arama çalışması yapıldı.
50 şüpheli gözaltına alındı
Ekipler,
uyuşturucu tedariği yaptığı ve sattığı iddia edilen 50 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Şahısların
emniyetteki işlemleri sürüyor.