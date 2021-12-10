https://tr.sputniknews.com/20211210/kayserideki-fosil-kazilarinda-butun-halinde-gergedan-kafatasi-bulundu-1051638457.html

Kayseri'deki fosil kazılarında bütün halinde gergedan kafatası bulundu

Kayseri'deki fosil kazılarında bütün halinde gergedan kafatası bulundu

Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kıyısında 4 sezondur devam eden kazılarda bu yıl ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T12:12+0300

2021-12-10T12:12+0300

2021-12-10T12:17+0300

kayseri

yaşam

fosil

gergedan

kafatası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051638001_0:117:1120:747_1920x0_80_0_0_396f88884125e6d470eeda8defbccfcd.jpg

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Kayseri Müzesi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yürütülen ve kazı başkanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun yürüttüğü çalışmaların 4. sezonu tamamlandı.Arazideki çalışmalar sonucu, Proboscidealar (hortumlugiller-filler), Bovidae (keçi, antilopgiller), Hipparion (3 toynaklı at), Carnivora (etciller), Giraffidae (zürafalar), Rhinoceratidae (gergedanlar) familyalarının Yamula faunasını oluşturduğu ortaya çıktı.Kazıda çıkarılan ve 7.5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen çeşitli hayvanlara ait fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzmanlar tarafından titizlikle temizlenerek bakımı yapılıyor.Bu yıl ağırlıklı olarak daha zengin fosil yatağı olan Hırkaköy'de yapılan kazılarda ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu. Fosil, normalde Yamula faunası içerisinde az bulunan bir familyaya ait olmasına rağmen, gergedan kafatasının bulunması diğer iskelet parçalarının da önümüzdeki senelerde bulunabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.Bu yılki kazılarda bir etçile (carnivora) ait kafatası da ortaya çıkarıldı.'Bütün olması bilim insanları arasında oldukça büyük yankı uyandırdı'Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sponsorluğunu üstlendikleri kazı çalışmalarında filler, fillerin atası, gergedanlar, zürafalar, etçil hayvanlarla ilgili oldukça fazla sayıda materyal ortaya çıktığını belirtti.Fosillerin yapılan bilimsel çalışmalar ve incelemeler sonunda 7,5 milyon yıla kadar tarihlendiğine dikkati çeken Büyükkılıç, "Burada daha önce gergedanla ilgili kemikler, kafatası parçaları bulundu. Ancak bütün olarak ilk defa böyle bir gergedan kafatasının ortaya çıkması, bütün olması bilim insanları arasında oldukça büyük yankı uyandırdı" diye konuştu.Büyükkılıç, inceleme, araştırma ve restorasyon çalışmaları yapılan fosillerin, yapımı devam eden Paleontoloji Müzesinde sergileneceğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210726/kayseri-buyuksehir-belediyesinden-millet-kiraathaneli-fosil-muzesi-1045053656.html

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kayseri, fosil, gergedan, kafatası