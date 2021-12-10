CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Stadı yakınında 2016 yılında gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenleri anarak bir mesaj paylaştı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:10 Aralık 2016'da, Beşiktaş'ta hain terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan polis ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "“Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım!” ifadelerini kullandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Stadı yakınında 2016 yılında gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenleri anarak bir mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
10 Aralık 2016'da, Beşiktaş'ta hain terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan polis ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım!
10 Aralık 2016'da, Beşiktaş'ta hain terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan polis ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım!