https://tr.sputniknews.com/20211210/kilicdaroglu-ahdimdir-teroru-bu-topraklardan-temizleyecegim-1051654155.html

Kılıçdaroğlu: Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim

Kılıçdaroğlu: Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "“Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım!”... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T19:22+0300

2021-12-10T19:22+0300

2021-12-10T19:22+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Stadı yakınında 2016 yılında gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenleri anarak bir mesaj paylaştı.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:10 Aralık 2016'da, Beşiktaş'ta hain terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan polis ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım!

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chp, kemal kılıçdaroğlu