Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211210/kocaelide-isci-servisleri-carpisti-10-yarali-1051633065.html
Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı
Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı
Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T07:23+0300
2021-12-10T07:23+0300
2021-12-10T07:22+0300
türkiye
kocaeli
trafik kazası
ölüm
dilovası
servis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051633040_34:0:656:350_1920x0_80_0_0_b032f57ee6c6fab48cbe1cb8e07bd391.png
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.D-100 karayolu Dilovası kesiminde Mehmet Emin A. idaresindeki 41 P 1374 plakalı işçi servisi ile M.K yönetimindeki 41 P 2253 plakalı işçi servisi çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Mehmet Emin A. ile aynı araçta bulunan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
türkiye
kocaeli
dilovası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051633040_165:0:632:350_1920x0_80_0_0_155e4424911f2bc12b4af25b08aa54c8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kocaeli, trafik kazası, ölüm, dilovası, servis
Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı
Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.
D-100 karayolu Dilovası kesiminde Mehmet Emin A. idaresindeki 41 P 1374 plakalı işçi servisi ile M.K yönetimindeki 41 P 2253 plakalı işçi servisi çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü
Mehmet Emin A. ile aynı araçta bulunan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre
kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.