https://tr.sputniknews.com/20211210/kocaelide-isci-servisleri-carpisti-10-yarali-1051633065.html

Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı

Kocaeli'de işçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı

Kocaeli'de işçi servislerinin çarpıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T07:23+0300

2021-12-10T07:23+0300

2021-12-10T07:22+0300

türkiye

kocaeli

trafik kazası

ölüm

dilovası

servis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051633040_34:0:656:350_1920x0_80_0_0_b032f57ee6c6fab48cbe1cb8e07bd391.png

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.D-100 karayolu Dilovası kesiminde Mehmet Emin A. idaresindeki 41 P 1374 plakalı işçi servisi ile M.K yönetimindeki 41 P 2253 plakalı işçi servisi çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Mehmet Emin A. ile aynı araçta bulunan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

türkiye

kocaeli

dilovası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, trafik kazası, ölüm, dilovası, servis