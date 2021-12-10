https://tr.sputniknews.com/20211210/konya-katliaminda-yeni-gelisme-davanin-avukati-dosyadan-cekildi-1051642136.html

Konya katliamında yeni gelişme: Davanın avukatı dosyadan çekildi

Konya katliamında yeni gelişme: Davanın avukatı dosyadan çekildi

Konya’da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişinin katledilmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Katledilen Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T13:48+0300

2021-12-10T13:48+0300

2021-12-10T13:48+0300

türkiye

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irkçı saldırı

dava

konya cumhuriyet başsavcılığı

aile

katliam

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Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Dedeoğulları ailesinden 7 kişi 30 Temmuz'da Mehmet Altun tarafından evlerinde katledilmişti.Katliamdan 5 gün sonra yakalanan Altun, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapi̇s cezası i̇stendi̇Davanın ilk duruşmasının görüleceği 14 Aralık tarihinden önce Cumhuriyet Başsavcılığı 7 kişiyi katleden Mehmet Altun hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme’, ‘yakarak mala zarar vermeye azmettirme’ suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, dosyada 'azmettirme' suçundan yargılanan toplam 12 kişi hakkında tahliye kararı verildi ve böylece katliam dosyasında yalnızca Mehmet Altun tutuklu kaldı.'Bu saate kadar eli̇mden gelen gayreti̇ göstermeye çalıştım'İlk duruşmanın görülmesine 4 gün kala Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut davadan çekildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut şu ifadelere yer verdi:"Gördüğüm lüzum üzerine Konya’daki katliam dosyasından istifa ediyorum. Bu saate kadar elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım ancak 7 canımızın katledilmesine engel olamadım. 14 Aralık’ta yapılacak ilk duruşmayı Türkiye’nin en nitelikli avukatlarının davayı yürüteceğinden eminim."

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