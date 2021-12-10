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Konya katliamında yeni gelişme: Davanın avukatı dosyadan çekildi
Konya katliamında yeni gelişme: Davanın avukatı dosyadan çekildi
Konya’da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişinin katledilmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Katledilen Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T13:48+0300
2021-12-10T13:48+0300
türkiye
konya
kürt
meram
irkçı
irkçı saldırı
dava
konya cumhuriyet başsavcılığı
aile
katliam
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Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Dedeoğulları ailesinden 7 kişi 30 Temmuz'da Mehmet Altun tarafından evlerinde katledilmişti.Katliamdan 5 gün sonra yakalanan Altun, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapi̇s cezası i̇stendi̇Davanın ilk duruşmasının görüleceği 14 Aralık tarihinden önce Cumhuriyet Başsavcılığı 7 kişiyi katleden Mehmet Altun hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme’, ‘yakarak mala zarar vermeye azmettirme’ suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, dosyada 'azmettirme' suçundan yargılanan toplam 12 kişi hakkında tahliye kararı verildi ve böylece katliam dosyasında yalnızca Mehmet Altun tutuklu kaldı.'Bu saate kadar eli̇mden gelen gayreti̇ göstermeye çalıştım'İlk duruşmanın görülmesine 4 gün kala Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut davadan çekildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut şu ifadelere yer verdi:"Gördüğüm lüzum üzerine Konya’daki katliam dosyasından istifa ediyorum. Bu saate kadar elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım ancak 7 canımızın katledilmesine engel olamadım. 14 Aralık’ta yapılacak ilk duruşmayı Türkiye’nin en nitelikli avukatlarının davayı yürüteceğinden eminim."
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konya, kürt, meram, irkçı, irkçı saldırı, dava, konya cumhuriyet başsavcılığı, aile, katliam, dosya

Konya katliamında yeni gelişme: Davanın avukatı dosyadan çekildi

13:48 10.12.2021
© İHA / İBRAHİM YETKİNKonya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Konya’da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişinin katledilmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Katledilen Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, davaya 4 gün kala dosyadan çekildiğini duyurdu.
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Dedeoğulları ailesinden 7 kişi 30 Temmuz'da Mehmet Altun tarafından evlerinde katledilmişti.
Katliamdan 5 gün sonra yakalanan Altun, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapi̇s cezası i̇stendi̇

Davanın ilk duruşmasının görüleceği 14 Aralık tarihinden önce Cumhuriyet Başsavcılığı 7 kişiyi katleden Mehmet Altun hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme’, ‘yakarak mala zarar vermeye azmettirme’ suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, dosyada 'azmettirme' suçundan yargılanan toplam 12 kişi hakkında tahliye kararı verildi ve böylece katliam dosyasında yalnızca Mehmet Altun tutuklu kaldı.

'Bu saate kadar eli̇mden gelen gayreti̇ göstermeye çalıştım'

İlk duruşmanın görülmesine 4 gün kala Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut davadan çekildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut şu ifadelere yer verdi:
"Gördüğüm lüzum üzerine Konya’daki katliam dosyasından istifa ediyorum. Bu saate kadar elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım ancak 7 canımızın katledilmesine engel olamadım. 14 Aralık’ta yapılacak ilk duruşmayı Türkiye’nin en nitelikli avukatlarının davayı yürüteceğinden eminim."
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