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Kremlin: Güvenlik garantisi teklifleri üzerinde çalışmalar devam ediyor
Kremlin: Güvenlik garantisi teklifleri üzerinde çalışmalar devam ediyor
Kremlin, Rusya ve ABD liderlerinin üzerinde mutabakata vardığı güvenlik konusuyla ilgili Moskova’nın yaptığı tekliflerin henüz hazırlık aşamasında olduğunu... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T18:10+0300
2021-12-10T18:10+0300
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abd
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nato
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İki başkanın konuştuklarına dair kavramsal anlayışımızı ve vizyonumuzu formüle etmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Joe Biden’a, 'böyle bir belgenin çok hızlı bir şekilde, kelimenin tam anlamıyla bir hafta içinde hazırlanıp iletileceğine dair söz verdiğini' anımsattı.Rusya ve ABD liderleri arasında video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede, Rusya için güvenlik garantilerine ilişkin soru ve tekliflerin formüle edilmesi üzerinde çalışacak bir yapının oluşturulması konusunda anlaşmaya varılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/zelenskiy-ile-biden-donbassi-gorustu-1051629153.html
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abd, rusya, vladimir putin, donbass, ukrayna, nato, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, donbass görüşmeleri

Kremlin: Güvenlik garantisi teklifleri üzerinde çalışmalar devam ediyor

18:10 10.12.2021
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Sputnik
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Kremlin, Rusya ve ABD liderlerinin üzerinde mutabakata vardığı güvenlik konusuyla ilgili Moskova’nın yaptığı tekliflerin henüz hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İki başkanın konuştuklarına dair kavramsal anlayışımızı ve vizyonumuzu formüle etmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Joe Biden’a, 'böyle bir belgenin çok hızlı bir şekilde, kelimenin tam anlamıyla bir hafta içinde hazırlanıp iletileceğine dair söz verdiğini' anımsattı.
Rusya ve ABD liderleri arasında video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede, Rusya için güvenlik garantilerine ilişkin soru ve tekliflerin formüle edilmesi üzerinde çalışacak bir yapının oluşturulması konusunda anlaşmaya varılmıştı.
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