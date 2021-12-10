https://tr.sputniknews.com/20211210/kremlin-guvenlik-garantisi-teklifleri-uzerinde-calismalar-devam-ediyor-1051651973.html

Kremlin: Güvenlik garantisi teklifleri üzerinde çalışmalar devam ediyor

Kremlin: Güvenlik garantisi teklifleri üzerinde çalışmalar devam ediyor

Kremlin, Rusya ve ABD liderlerinin üzerinde mutabakata vardığı güvenlik konusuyla ilgili Moskova’nın yaptığı tekliflerin henüz hazırlık aşamasında olduğunu... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T18:10+0300

2021-12-10T18:10+0300

2021-12-10T18:10+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İki başkanın konuştuklarına dair kavramsal anlayışımızı ve vizyonumuzu formüle etmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Joe Biden’a, 'böyle bir belgenin çok hızlı bir şekilde, kelimenin tam anlamıyla bir hafta içinde hazırlanıp iletileceğine dair söz verdiğini' anımsattı.Rusya ve ABD liderleri arasında video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede, Rusya için güvenlik garantilerine ilişkin soru ve tekliflerin formüle edilmesi üzerinde çalışacak bir yapının oluşturulması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/zelenskiy-ile-biden-donbassi-gorustu-1051629153.html

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abd, rusya, vladimir putin, donbass, ukrayna, nato, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, donbass görüşmeleri