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Lukaşenko: Batı, rakiplerini sistematik bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlıyor
Lukaşenko: Batı, rakiplerini sistematik bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlıyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı ülkelerin rakiplerini sistematik bir şekilde ortadan kaldırma politikası izlediğini belirtti. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T17:05+0300
2021-12-10T17:08+0300
rusya
belarus
vladimir putin
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Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısında konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Aşikar olan bir şey var ki, o da Batı'nın amacının rakiplerini sistematik bir şekilde ortadan kaldırmaktır. Bu durum, orada (Batı'da) dostumuz bulunmadığını açık şekilde gösterdi" dedi. 'Batı'nın bebek bezleri ve cipslerine odaklandığımız artık yeter'Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin yalnızca kendi güçlerine güvenmeleri gerektiğini söyleyen Lukaşenko, AEB ülkelerinin ithal ikamesi oluşturmak için tüm imkanlara sahip olduğunu ve ihtiyaç duyulan her şeyi temin edebileceklerini vurguladı. Lukaşenko "Batı'nın bebek bezleri ve cipslerine odaklandığımız artık yeter, biz onları bile üretebiliriz" diye konuştu. 1 Ocak 2015'te kurulan AEB'de Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan yer alıyor. Putin, Lukaşenko ile telefonda görüştü Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Lukaşenko telefonla görüştü. Belarus medyası, Lukaşenko’nun ofisine dayandırdığı haberinde, Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısından hemen sonra Putin’in Lukaşenko’yu aradığını yazdı. İki liderin, Rusya-Belarus ilişkilerinin en güncel konularının yanı sıra, iki ülkenin dış politikada karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/belarus-yaptirim-uygulayan-ulkelere-gida-ambargosu-ilan-etti-1051539274.html
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, ab, aeb

Lukaşenko: Batı, rakiplerini sistematik bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlıyor

17:05 10.12.2021 (güncellendi: 17:08 10.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Sputnik
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı ülkelerin rakiplerini sistematik bir şekilde ortadan kaldırma politikası izlediğini belirtti.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısında konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Aşikar olan bir şey var ki, o da Batı'nın amacının rakiplerini sistematik bir şekilde ortadan kaldırmaktır. Bu durum, orada (Batı'da) dostumuz bulunmadığını açık şekilde gösterdi" dedi.

'Batı'nın bebek bezleri ve cipslerine odaklandığımız artık yeter'

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin yalnızca kendi güçlerine güvenmeleri gerektiğini söyleyen Lukaşenko, AEB ülkelerinin ithal ikamesi oluşturmak için tüm imkanlara sahip olduğunu ve ihtiyaç duyulan her şeyi temin edebileceklerini vurguladı.
Lukaşenko "Batı'nın bebek bezleri ve cipslerine odaklandığımız artık yeter, biz onları bile üretebiliriz" diye konuştu.
1 Ocak 2015'te kurulan AEB'de Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan yer alıyor.
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Putin, Lukaşenko ile telefonda görüştü

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Lukaşenko telefonla görüştü.
Belarus medyası, Lukaşenko’nun ofisine dayandırdığı haberinde, Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısından hemen sonra Putin’in Lukaşenko’yu aradığını yazdı. İki liderin, Rusya-Belarus ilişkilerinin en güncel konularının yanı sıra, iki ülkenin dış politikada karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdiği aktarıldı.
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