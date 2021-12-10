İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir araca tuzaklanan bombanın failleri yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli polisin aracının altına yerleştirilen bomba soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.
İçişleri Bakanlığı'nca, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeceği ile ilgili yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli polisin aracının altına yerleştirilen bomba soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.