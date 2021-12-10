https://tr.sputniknews.com/20211210/mardinde-bir-araca-tuzaklanan-bombanin-failleri-yakalandi-1051644718.html

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir araca tuzaklanan bombanın failleri yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir araca tuzaklanan bombanın failleri yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeceği ile ilgili yapılan eş zamanlı... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T15:13+0300

2021-12-10T15:13+0300

2021-12-10T15:56+0300

siirt

türkiye

recep tayyip erdoğan

mardin

bomba

miting

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli polisin aracının altına yerleştirilen bomba soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.

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siirt, recep tayyip erdoğan, mardin, bomba, miting