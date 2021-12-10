Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: NATO hep genişledi ve sınırlarımıza sürekli olarak yaklaştı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211210/mardinde-bir-araca-tuzaklanan-bombanin-failleri-yakalandi-1051644718.html
İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir araca tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir araca tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
İçişleri Bakanlığı'nca, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeceği ile ilgili yapılan eş zamanlı... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T15:13+0300
2021-12-10T15:56+0300
siirt
türkiye
recep tayyip erdoğan
mardin
bomba
miting
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051646412_0:330:960:870_1920x0_80_0_0_0f5d3f5925494681b1afd0be8207b1f8.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli polisin aracının altına yerleştirilen bomba soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.
siirt
türkiye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051646412_0:240:960:960_1920x0_80_0_0_56f0c6a7fc39aaabab56c1b486833546.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
siirt, recep tayyip erdoğan, mardin, bomba, miting

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir araca tuzaklanan bombanın failleri yakalandı

15:13 10.12.2021 (güncellendi: 15:56 10.12.2021)
© AAMardin'de bir araca tuzaklanan bomba
Mardin'de bir araca tuzaklanan bomba - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanlığı'nca, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeceği ile ilgili yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli polisin aracının altına yerleştirilen bomba soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
Mardin Nusaybin ilçesinde 04.12.2021 tarihinde, bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:34Amazon'dan Alexa kararı: 'Emekliye ayrılıyor'
16:31Twitter, 2021'de dünyanın en çok konuşulan tweet'lerini paylaştı
16:313+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu Güney Kafkasya’ya barış getirir mi?
16:26Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: NATO hep genişledi ve sınırlarımıza sürekli olarak yaklaştı
16:25TTB'den Sağlık Bakanı Koca ve Çalışma Bakanı Bilgin hakkında suç duyurusu
16:14Belediyeden davet gelen Sefo'ya okuldan izin çıkmadı: 'İçinde konser olmayan ziyaret yapabiliriz'
16:12Zaharova: AB'nin Ukrayna'yı silahlandırma kararı nedeniyle barış müzakereleri çıkmaza girdi
16:10Ticaret Bakanlığı: İzmir'de bir otomotiv bayisine 545 bin 550 liralık stokçuluk cezası kesildi
16:03Almanya'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriliyor
15:49Araştırma: Günde 20 dakika enstrümantal müzik dinlemek migreni hafifletiyor
15:49Marmara Denizi'nde denizanası istilası: 'Kesinlikle dokunmayın'
15:46Smart Trade Coin ile 2 milyar dolarlık kripto vurgunu iddiası: Adliyeye akın ettiler
15:36CHP Sözcüsü Öztrak: Çin’in 20 yıl önce yaptığını bugün Türkiye’de yapmaya kalkmak Çin işkencesidir
15:30Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
15:29Meclis Başkanvekili Adan: Bir milletvekilinin çocuğu babasına 'Kavga çıktığında orada olma' demiş
15:26Diyarbakır ve Bingöl'de şüpheli kadın ölümleri: 'İntihar denilerek dosyalar kapatılmak isteniyor'
15:18Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi
15:14Sabah yürüyüşünde su samuru saldırısına uğradı: '10 saniyede 26 defa ısırdılar, öleceğim sandım'
15:13İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir araca tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
15:05Metaverse evreninde ilk düğün: Avatar oluşturup evlendiler