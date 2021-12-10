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https://tr.sputniknews.com/20211210/mehmet-barlas-erdogan-turkiyeyi-dusunurken-rakibinin-cinsellik-iceren-hareketini-nereye-koyacagiz-1051635263.html
Barlas: Erdoğan Türkiye'yi düşünürken rakibinin cinsellik içeren hareketini nereye koyacağız?
Barlas: Erdoğan Türkiye'yi düşünürken rakibinin cinsellik içeren hareketini nereye koyacağız?
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki bütçe konuşması sırasında yaptığı el hareketini hatırlatarak, " Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T10:34+0300
2021-12-10T10:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
tbmm
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı
mehmet barlas
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki bütçe konuşması sırasında yaptığı el hareketini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sabır dilemekten başka çaremiz yok. Çünkü Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yarınını, bugününü ve her şeyini düşünürken rakibinin sadece cinsellik içeren hareket ve sözlerini nereye koyacağız?" dedi.Barlas, "Umarım aklı başındaki CHP'liler, genel başkanlarını taklide yeltenip başka saçma hareketler yapmazlar. Yeni kuşaktan bazıları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu beğeniyor olabilir. Çünkü yeni kuşağın bir bölümünde utanma duygusu yok. Sadece öfkelenirler, sadece sinirlenirler, sadece hakaret ederler. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu, bu kuşağın bir bölümüne kötü örnek olacak davranışların temsilcisidir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/kilicdaroglu-tartisma-yaratan-el-hareketiyle-ilgili-konustu-asla-oyle-bir-kastim-yoktu-1051594650.html
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recep tayyip erdoğan, chp, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, mehmet barlas

Barlas: Erdoğan Türkiye'yi düşünürken rakibinin cinsellik içeren hareketini nereye koyacağız?

10:34 10.12.2021 (güncellendi: 10:36 10.12.2021)
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki bütçe konuşması sırasında yaptığı el hareketini hatırlatarak, " Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yarınını, bugününü ve her şeyini düşünürken rakibinin sadece cinsellik içeren hareket ve sözlerini nereye koyacağız?" dedi.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki bütçe konuşması sırasında yaptığı el hareketini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sabır dilemekten başka çaremiz yok. Çünkü Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yarınını, bugününü ve her şeyini düşünürken rakibinin sadece cinsellik içeren hareket ve sözlerini nereye koyacağız?" dedi.
Barlas, "Umarım aklı başındaki CHP'liler, genel başkanlarını taklide yeltenip başka saçma hareketler yapmazlar. Yeni kuşaktan bazıları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu beğeniyor olabilir. Çünkü yeni kuşağın bir bölümünde utanma duygusu yok. Sadece öfkelenirler, sadece sinirlenirler, sadece hakaret ederler. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu, bu kuşağın bir bölümüne kötü örnek olacak davranışların temsilcisidir" ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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