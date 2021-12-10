Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211210/meksikada-ilkokullarda-abur-cubur-ve-sekerli-iceceklerin-satisi-yasaklandi-1051655809.html
Meksika’da ilkokullarda abur cubur ve şekerli içeceklerin satışı yasaklandı
Meksika’da ilkokullarda abur cubur ve şekerli içeceklerin satışı yasaklandı
Meksika’da yapılan kanun değişikliği ile ilkokullarda paketlenmiş yüksek kalorili gıdalar ve şekerli içeceklerin satışı yasaklandı. Yetkililer, bu karar ile... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T20:27+0300
2021-12-10T20:27+0300
dünya
meksika
cips
çocuk
çikolata
obez
şekerli içecek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051655784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6f6702ec4f4641d7473963e6779bda80.jpg
Meksika’da meclis, Çocuk ve Ergen Hakları Kanununda değişiklik yaparak ülkedeki tüm kamu ve özel ilköğretim okullarında paketlenmiş yüksek kalorili gıdalar ve şekerli içeceklerin satışı ile söz konusu yiyecek ve içeceklerin ücretsiz dağıtımını oybirliğiyle yasakladı. Ürünlerin otomatik satış makineleriyle yapılan satışları da yasak kapsamında alındı. Meclis Çocuk ve Ergen Hakları Komisyonu Başkanı Ana Lilia Herrera yaptığı açıklamada, Meksika'da okul çağındaki çocukların yüzde 38'inin obez olduğunu belirterek, Kovid-19'a bağlı her 10 ölümden 7'sinin aşırı kilo ya da obeziteye dayalı hastalıklarla ilgili olduğunu aktardı. Herrera yapılan kanun değişikliği ile amaçlarının çocukluk çağındaki obeziteyi önlemek ve bununla mücadele etmek olduğunu ifade ederek, ilköğretim okullarına devam eden çocuk ve ergenlerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek olduğunu açıkladı. Herrera, sadece kanun değişikliği yaparak çocukların beslenme yetersizliği ya da obezite gibi sorunları ile mücadele edilemeyeceğine dikkat çekerek, çocuk sağlığı için daha fazla maddi kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/abdde-genclerin-yaridan-fazlasi-obez-1051502948.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051655784_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_762a97a6393447d907a011a5cf71637c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, cips, çocuk, çikolata, obez, şekerli içecek

Meksika’da ilkokullarda abur cubur ve şekerli içeceklerin satışı yasaklandı

20:27 10.12.2021
© AFP 2021 / PEDRO PARDOobez çocuk
obez çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / PEDRO PARDO
Abone ol
Meksika’da yapılan kanun değişikliği ile ilkokullarda paketlenmiş yüksek kalorili gıdalar ve şekerli içeceklerin satışı yasaklandı. Yetkililer, bu karar ile amaçlarının çocuklarda dengeli beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek olduğunu söyledi.
Meksika’da meclis, Çocuk ve Ergen Hakları Kanununda değişiklik yaparak ülkedeki tüm kamu ve özel ilköğretim okullarında paketlenmiş yüksek kalorili gıdalar ve şekerli içeceklerin satışı ile söz konusu yiyecek ve içeceklerin ücretsiz dağıtımını oybirliğiyle yasakladı. Ürünlerin otomatik satış makineleriyle yapılan satışları da yasak kapsamında alındı.


Meclis Çocuk ve Ergen Hakları Komisyonu Başkanı Ana Lilia Herrera yaptığı açıklamada, Meksika'da okul çağındaki çocukların yüzde 38'inin obez olduğunu belirterek, Kovid-19'a bağlı her 10 ölümden 7'sinin aşırı kilo ya da obeziteye dayalı hastalıklarla ilgili olduğunu aktardı. Herrera yapılan kanun değişikliği ile amaçlarının çocukluk çağındaki obeziteyi önlemek ve bununla mücadele etmek olduğunu ifade ederek, ilköğretim okullarına devam eden çocuk ve ergenlerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek olduğunu açıkladı.


Herrera, sadece kanun değişikliği yaparak çocukların beslenme yetersizliği ya da obezite gibi sorunları ile mücadele edilemeyeceğine dikkat çekerek, çocuk sağlığı için daha fazla maddi kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.
Obez, obezite - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
YAŞAM
ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez
6 Aralık, 22:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:06Tarlasını sürerken buldu: Eserlerin hangi döneme ait olduğu, incelemenin ardından belli olacak
20:54Merkez Bankası’nın 3. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar
20:51Jandarmadan sürücülere 'yağışlı günlerde yayaları ıslatmayın' uyarısı
20:43Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Bakan Koca ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdik
20:36ABD'deki Başpiskoposluk, cinsel istismar davası açan kadına 725 bin dolar ödedi
20:30Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi
20:27Meksika’da ilkokullarda abur cubur ve şekerli içeceklerin satışı yasaklandı
20:17Prof. Dr. Savlı: Omicron varyantı 50 farklı mutasyon taşıyor
20:15Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmada eski Maliye Bakanı Halil’in tutuklanması talebi
20:12Bulgaristan'da koalisyon hükümeti için dörtlü mutabakat imzalandı
20:10Tour de France'da zincirleme kazaya neden olan izleyiciye, 1200 euro para cezası verildi
19:59CHP'li Gürer'den arkası dönük olarak oturan Tarım Bakanı Pakdemirli'ye: Bana bakacak yüzünüz yok mu?
19:55Rusya’dan Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçağına önleme
19:48Beyaz Saray: Her bir ülke güvenliğini nasıl sağlayacağına karar verme hakkına sahip
19:46Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı
19:37İzmir'de kuvvetli yağış: Tarihi hanı su bastı
19:23Mehmet Ali Erbil’e saldırı
19:22Kılıçdaroğlu: Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim
19:14Türkiye'nin en çok ve en az televizyon izleyen şehirleri belli oldu
19:01BİM'deki ürünlere zam geldi