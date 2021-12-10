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Meksika'da kaza: 49 göçmen hayatını kaybetti
Meksika'da kaza: 49 göçmen hayatını kaybetti
Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Kazada 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T07:40+0300
2021-12-10T07:39+0300
dünya
meksika
göçmen
trafik kazası
ölüm
kamyon
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Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.Kazada, 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı.Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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meksika, göçmen, trafik kazası, ölüm, kamyon

Meksika'da kaza: 49 göçmen hayatını kaybetti

07:40 10.12.2021
© AAMeksika'da kaza: 49 göçmen hayatını kaybetti
Meksika'da kaza: 49 göçmen hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Kazada 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı.
Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.

Kazada, 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı.

Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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