https://tr.sputniknews.com/20211210/memleket-partisi-kusadasi-ilce-baskani-sargin-ve-yonetimi-gorevden-alindi-1051629304.html

Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı

Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı

Memleket Partisi Aydın İl Yönetimi olağan toplantısında, Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve yönetimi genel merkezin onayı ve il yönetiminin oy çokluğuyla... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T00:59+0300

2021-12-10T00:59+0300

2021-12-10T00:59+0300

türkiye

aydın

kuşadası

memleket partisi

hasan sargın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051629150_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_a5b9d5a41df6bfeef81768f68fe5da1b.jpg

Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve yönetimi genel merkezin onayı ve il yönetiminin oy çokluğuyla verdiği kararla görevden alındı.Kararla ilgili bir açıklama yapan Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, görevden alınan Hasan Sargın ve yönetimine bugüne kadarki olan hizmetleri için teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:İl yönetimi tarafından kayyum heyeti atandıSargın ve yönetiminin görevden alınmasının ardından partinin il yönetimi tarafından 5 kişilik kayyum heyeti atandı. Heyet başkanlığına ise aynı zamanda il yöneticisi olan Cüneyt Yiğit getirildi. Heyet tarafından geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi.

türkiye

aydın

kuşadası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aydın, kuşadası, memleket partisi, hasan sargın