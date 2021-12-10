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Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı
Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı
Memleket Partisi Aydın İl Yönetimi olağan toplantısında, Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve yönetimi genel merkezin onayı ve il yönetiminin oy çokluğuyla... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:59+0300
2021-12-10T00:59+0300
türkiye
aydın
kuşadası
memleket partisi
hasan sargın
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Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve yönetimi genel merkezin onayı ve il yönetiminin oy çokluğuyla verdiği kararla görevden alındı.Kararla ilgili bir açıklama yapan Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, görevden alınan Hasan Sargın ve yönetimine bugüne kadarki olan hizmetleri için teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:İl yönetimi tarafından kayyum heyeti atandıSargın ve yönetiminin görevden alınmasının ardından partinin il yönetimi tarafından 5 kişilik kayyum heyeti atandı. Heyet başkanlığına ise aynı zamanda il yöneticisi olan Cüneyt Yiğit getirildi. Heyet tarafından geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi.
türkiye
aydın
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aydın, kuşadası, memleket partisi, hasan sargın

Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı

00:59 10.12.2021
© İHA / İSMAİL ÜMİT DİLŞENMemleket Partisi Aydın İl Yönetimi, Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve ilçe yönetimini görevden aldı.
Memleket Partisi Aydın İl Yönetimi, Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve ilçe yönetimini görevden aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© İHA / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN
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Memleket Partisi Aydın İl Yönetimi olağan toplantısında, Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve yönetimi genel merkezin onayı ve il yönetiminin oy çokluğuyla verdiği kararla görevden alındı.
Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve yönetimi genel merkezin onayı ve il yönetiminin oy çokluğuyla verdiği kararla görevden alındı.
Kararla ilgili bir açıklama yapan Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, görevden alınan Hasan Sargın ve yönetimine bugüne kadarki olan hizmetleri için teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Genel merkezimizin onayıyla, Aydın İl Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz toplantıda yönetim olarak aldığımız karar neticesinde oy çokluğuyla Kuşadası İlçe Yönetimi görevden alınmıştır. Bugün Kuşadası’na giderek arkadaşlardan evrakları teslim aldım. Partimizde yorgunluktan dolayı bir nöbet değişimi yaşandı. Arkadaşlarımız partimizde çalışmaya devam edecekler. Hasan başkanım sağ olsun her zaman göreve hazır olduğunu ifade etti ve bir tatsızlık yaşanmadı. Partimizin yapılanmasında ve bugünlere gelmesinde göstermiş oldukları mücadeleden ve emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim."

İl yönetimi tarafından kayyum heyeti atandı

Sargın ve yönetiminin görevden alınmasının ardından partinin il yönetimi tarafından 5 kişilik kayyum heyeti atandı. Heyet başkanlığına ise aynı zamanda il yöneticisi olan Cüneyt Yiğit getirildi. Heyet tarafından geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi.
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