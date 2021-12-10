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https://tr.sputniknews.com/20211210/merkez-bankasi-anketi-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-2385e-yukseldi-1051634695.html
Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.85'e yükseldi
Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.85'e yükseldi
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13.77'ye çıktı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-10T10:23+0300
ekonomi
merkez bankası (mb)
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
yi-üfe
tüfe
üfe
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Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 19.31'den yüzde 23.85'e yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 15.61'den yüzde 21.39'a çıktı. Ankette yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 9.9785'ten 13.7719'a yükseldi. Büyüme tahmini yükseldiKasım anketinde yüzde 9.2 olan yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 9.9'a çıktı.
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merkez bankası (mb), tüketici fiyat endeksi (tüfe), yi-üfe, tüfe, üfe

Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.85'e yükseldi

10:14 10.12.2021 (güncellendi: 10:23 10.12.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13.77'ye çıktı.
Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.
Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 19.31'den yüzde 23.85'e yükseldi.
Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 15.61'den yüzde 21.39'a çıktı. Ankette yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 9.9785'ten 13.7719'a yükseldi.

Büyüme tahmini yükseldi

Kasım anketinde yüzde 9.2 olan yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 9.9'a çıktı.
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