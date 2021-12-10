Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211210/merkez-bankasi-anketi-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-2385e-yukseldi-1051634695.html
Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.85'e yükseldi
Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.85'e yükseldi
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13.77'ye çıktı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T10:14+0300
2021-12-10T10:14+0300
2021-12-10T10:23+0300
ekonomi
merkez bankası (mb)
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
yi-üfe
tüfe
üfe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_0:154:1200:829_1920x0_80_0_0_bb454049fc0a9714fba1ff37c6dba1e1.jpg
Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 19.31'den yüzde 23.85'e yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 15.61'den yüzde 21.39'a çıktı. Ankette yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 9.9785'ten 13.7719'a yükseldi. Büyüme tahmini yükseldiKasım anketinde yüzde 9.2 olan yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 9.9'a çıktı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_95:0:1200:829_1920x0_80_0_0_e4a664ef1b05bd79651a3d46d312b901.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası (mb), tüketici fiyat endeksi (tüfe), yi-üfe, tüfe, üfe
Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.85'e yükseldi 10:14 10.12.2021 (güncellendi: 10:23 10.12.2021)
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13.77'ye çıktı.
Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.
Ankette yıl sonu
TÜFE beklentisi yüzde 19.31'den yüzde 23.85'e yükseldi.
Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 15.61'den yüzde 21.39'a çıktı. Ankette yıl sonu
dolar/TL kuru beklentisi 9.9785'ten 13.7719'a yükseldi. Büyüme tahmini yükseldi
Kasım anketinde yüzde 9.2 olan yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 9.9'a çıktı.