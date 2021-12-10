https://tr.sputniknews.com/20211210/merkez-bankasindan-dovize-yeni-mudahale-1051642603.html

Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale

Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale

Dolar/TL'nin 13.95'i görmesinin ardından Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha geldi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T13:52+0300

2021-12-10T13:52+0300

2021-12-10T14:04+0300

merkez bankası

ekonomi

euro

dolar

döviz

müdahale

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Hafta boyunca tarihi zirvesinin altında seyreden dolar/TL, haftanın son işlem gününde 13.95’in üzerini gördü. Euro ise rekorunu 15,75 seviyesine taşıdı. Tarihi zirvelerini güncelleyen dolar/TL ve euro/TL'ye Merkez Bankası'ndan (MB) müdahale geldi.MB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.Müdahalenin ardından dolar 13.82'ye, euro 15.58'e geriledi. Son iki hafta içerisinde üçüncü müdahaleMB, son iki hafta içerisinde dövize 3. kez müdahale etmiş oldu. MB, 7 yıl sonra ilk kez 1 Aralık'ta dövize doğrudan müdahale etmişti. İkinci müdahale ise 3 Aralık'ta dolar/TL'nin 13,89'u görmesinin ardından gelmişti.

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merkez bankası, euro, dolar, döviz, müdahale