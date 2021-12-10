https://tr.sputniknews.com/20211210/mezarlikta-topraga-yari-gomulu-bulunan-bebegin-anne-ve-anneannesine-hapis-1051656727.html

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesine hapis

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesine hapis

Yeni doğan bebeği mezarlıkta toprağa gömerek kaçan anneye 10 ve anneanneye 15 yıl hapis cezası verildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

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Adıyaman'da geçen da geylül ayında toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi mahkemeye çıktı. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Kasım'daki karar duruşmasına, bebeğin annesi tutuklu Gülçin E. ile anneannesi Ülkü E. Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşma savcısı, Ülkü ve Gülçin E.'ye "Kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.Son sözü sorulan anneanne Ülkü E., "Olay nedeniyle çok pişmanım. Hastaneden ilk çıktığımızda mezarlığa bırakma gibi bir düşüncemiz yoktu. Camiye bırakmayı düşündük. Cami kalabalık olduğu için oraya bırakamadık sonrasında kendimizi bir anda mezarlıkta bulduk. Mezarlık kalabalık olduğundan birilerinin bulup alacağını düşündük. Öldürme gibi bir kastımız yoktu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.Anne Gülçin E. da amaçlarının çocuğunu öldürmek değil birisinin bulmasını sağlamak olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, anneanne Ülkü E.'ye 15, anne Gülçin E.'ye 10 yıl hapis cezası verdi.Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınmıştı.

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