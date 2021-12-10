Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211210/mezarlikta-topraga-yari-gomulu-bulunan-bebegin-anne-ve-anneannesine-hapis-1051656727.html
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesine hapis
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesine hapis
Yeni doğan bebeği mezarlıkta toprağa gömerek kaçan anneye 10 ve anneanneye 15 yıl hapis cezası verildi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T21:19+0300
2021-12-10T21:22+0300
türkiye
adıyaman
cami
bebek
anne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_663b23816ecb8fa6de593580fbfd9d45.jpg
Adıyaman'da geçen da geylül ayında toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi mahkemeye çıktı. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Kasım'daki karar duruşmasına, bebeğin annesi tutuklu Gülçin E. ile anneannesi Ülkü E. Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşma savcısı, Ülkü ve Gülçin E.'ye "Kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.Son sözü sorulan anneanne Ülkü E., "Olay nedeniyle çok pişmanım. Hastaneden ilk çıktığımızda mezarlığa bırakma gibi bir düşüncemiz yoktu. Camiye bırakmayı düşündük. Cami kalabalık olduğu için oraya bırakamadık sonrasında kendimizi bir anda mezarlıkta bulduk. Mezarlık kalabalık olduğundan birilerinin bulup alacağını düşündük. Öldürme gibi bir kastımız yoktu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.Anne Gülçin E. da amaçlarının çocuğunu öldürmek değil birisinin bulmasını sağlamak olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, anneanne Ülkü E.'ye 15, anne Gülçin E.'ye 10 yıl hapis cezası verdi.Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınmıştı.
türkiye
adıyaman
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_46:0:694:486_1920x0_80_0_0_5a81400779465ac330e5d6ba145528a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adıyaman, cami, bebek, anne

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesine hapis

21:19 10.12.2021 (güncellendi: 21:22 10.12.2021)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
Abone ol
Yeni doğan bebeği mezarlıkta toprağa gömerek kaçan anneye 10 ve anneanneye 15 yıl hapis cezası verildi.
Adıyaman'da geçen da geylül ayında toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi mahkemeye çıktı.
Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Kasım'daki karar duruşmasına, bebeğin annesi tutuklu Gülçin E. ile anneannesi Ülkü E. Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşma savcısı, Ülkü ve Gülçin E.'ye "Kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Son sözü sorulan anneanne Ülkü E., "Olay nedeniyle çok pişmanım. Hastaneden ilk çıktığımızda mezarlığa bırakma gibi bir düşüncemiz yoktu. Camiye bırakmayı düşündük. Cami kalabalık olduğu için oraya bırakamadık sonrasında kendimizi bir anda mezarlıkta bulduk. Mezarlık kalabalık olduğundan birilerinin bulup alacağını düşündük. Öldürme gibi bir kastımız yoktu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.
Anne Gülçin E. da amaçlarının çocuğunu öldürmek değil birisinin bulmasını sağlamak olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, anneanne Ülkü E.'ye 15, anne Gülçin E.'ye 10 yıl hapis cezası verdi.
Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:41New York'ta maske takma zorunluluğu geri geldi
22:40Snowden: Assange davası yolsuzluk ve suiistimalle dolu
22:29Diyarbakır'da çayın kenarında kadın cesedi bulundu
22:28Katar ve ExxonMobil, Güney Kıbrıs'ta Türkiye'nin karşı çıktığı anlaşmayı imzaladı
22:22Gelir adaletsizliğinde makas giderek açılırken çare servet vergisi mi?
22:22İstanbul ve İzmir'de deniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli
22:19Zeytinyağı üreticisi: Bir sonraki yıl için maliyet öngörüsü yapamıyoruz
22:05Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Rusya ile iyi ilişkilerden yanayız
22:01Gana, ülkeye girenlere aşı zorunluluğu getiriyor
22:00Ukrayna lideri Zelenskiy: Donbass'la ilgili referandum yapılabilir
21:52Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 125 uzman yardımcısı alacak
21:51ABD'de koronavirüs vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi
21:49İYİ Partili Usta'dan 'dövize müdahale' tepkisi: Sonuç alamazlar, yanlış olan politikadır
21:36Kurtulmuş: Hiçbir ekonomik gerekçesi yokken kurlar birden füze gibi yukarıya doğru yükseldi
21:34ABD'de artık 'Kuşlar Gerçek Değil': Z kuşağı, komplo teorilerinin hakkından nasıl geldi?
21:29Rusya: Avrupa’da gerilimi azaltma önerimizle ilgili NATO’dan yanıt bekliyoruz
21:19Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesine hapis
21:06Tarlasını sürerken buldu: Eserlerin hangi döneme ait olduğu, incelemenin ardından belli olacak
20:54Merkez Bankası’nın 3. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar
20:51Jandarmadan sürücülere 'yağışlı günlerde yayaları ıslatmayın' uyarısı