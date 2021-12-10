https://tr.sputniknews.com/20211210/new-york-bassavcisi-trumpi-yolsuzluk-sorusturmasinda-ifade-icin-mahkemeye-cagiracak-1051627716.html

New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak

New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak

New York Başsavcısı Letita James'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için mahkemeye çağıracağı duyuruldu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T00:01+0300

2021-12-10T00:01+0300

2021-12-10T00:01+0300

dünya

donald trump

yolsuzluk

ifade

new york başsavcılığı

letita james

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New York Times'ın (NYT) iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre Başsavcı Letita James, yolsuzluk soruşturması kapsamında Donald Trump'ı 7 Ocak'ta yeminli ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.Soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu belirtilen haberde, Başsavcı James'in yolsuzluk yapıldığına dair kanıt bulması durumunda Trump'a karşı dava açabileceği ifade edildi.Haberde, Trump'ın ise New York Başsavcısının ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebileceği belirtiliyor.Öte yandan Manhattan bölge savcılığı da Trump'a mülklerinin değerini olduğundan fazla gösterip göstermediğine ilişkin cezai soruşturma yürütüyor.Letita James

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donald trump, yolsuzluk, ifade, new york başsavcılığı, letita james