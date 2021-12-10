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https://tr.sputniknews.com/20211210/new-york-bassavcisi-trumpi-yolsuzluk-sorusturmasinda-ifade-icin-mahkemeye-cagiracak-1051627716.html
New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak
New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak
New York Başsavcısı Letita James'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için mahkemeye çağıracağı duyuruldu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:01+0300
2021-12-10T00:01+0300
dünya
donald trump
yolsuzluk
ifade
new york başsavcılığı
letita james
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New York Times'ın (NYT) iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre Başsavcı Letita James, yolsuzluk soruşturması kapsamında Donald Trump'ı 7 Ocak'ta yeminli ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.Soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu belirtilen haberde, Başsavcı James'in yolsuzluk yapıldığına dair kanıt bulması durumunda Trump'a karşı dava açabileceği ifade edildi.Haberde, Trump'ın ise New York Başsavcısının ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebileceği belirtiliyor.Öte yandan Manhattan bölge savcılığı da Trump'a mülklerinin değerini olduğundan fazla gösterip göstermediğine ilişkin cezai soruşturma yürütüyor.Letita James
https://tr.sputniknews.com/20211209/trumpin-eski-ozel-kalemi-meadows-kongre-baskinini-sorusturan-komiteye-dava-acti-1051592992.html
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donald trump, yolsuzluk, ifade, new york başsavcılığı, letita james

New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak

00:01 10.12.2021
© REUTERS / Octavio JonesDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Octavio Jones
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New York Başsavcısı Letita James'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için mahkemeye çağıracağı duyuruldu.
New York Times'ın (NYT) iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre Başsavcı Letita James, yolsuzluk soruşturması kapsamında Donald Trump'ı 7 Ocak'ta yeminli ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.
Soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu belirtilen haberde, Başsavcı James'in yolsuzluk yapıldığına dair kanıt bulması durumunda Trump'a karşı dava açabileceği ifade edildi.
Haberde, Trump'ın ise New York Başsavcısının ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebileceği belirtiliyor.
Öte yandan Manhattan bölge savcılığı da Trump'a mülklerinin değerini olduğundan fazla gösterip göstermediğine ilişkin cezai soruşturma yürütüyor.Letita James
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