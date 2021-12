https://tr.sputniknews.com/20211210/new-yorkta-maske-takma-zorunlulugu-geri-geldi-1051659415.html

New York'ta maske takma zorunluluğu geri geldi

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarının artmaya başlamasıyla New York'ta aşı kartı sorulmayan halka açık iç mekanlarda maske takma... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

New York Valisi Kathy Hochul, son zamanlarda vaka ve hastanelere yatış sayısında görülen ciddi artışlar üzerine kamuya açık iç alanlarda maske kullanılması şartının tekrar uygulamaya konulduğunu duyurdu.Hochul, özellikle eyaletin kuzey kesimlerinde Kovid-19 salgını vakalarında büyük artış görüldüğüni kaydederek, "Bir belirsizlik dönemine giriyoruz, ya durağanlığı sağlarız ya da vakalar kontrolden çıkabilir" diye konuştu.Eyalet genelinde son 7 günde vakaların ortalama yüzde 43, hastaneye kaldırmaların da yüzde 29 arttığı bilgisini paylaşan Vali, aynı dönemde aşılama oranının ise sadece yüzde 2 arttığına dikkati çekti.Hochul, maske kuralını ihlal edenlere 1000 dolara kadar para ceza verilebileceği uyarısında da bulundu.New York dışında, Washington, Oregon, Illinois, Yeni Meksika, Nevada ve Hawaii eyaletlerinde de kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.Geçen yıl uzun bir süre salgının merkezi haline gelen New York'ta ilk kez Nisan 2020'de maske takma zorunluluğu getirilmiş ve bu kural bir yıldan fazla sürmüştü.John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, şu ana kadar New York eyaletinde salgından ölenlerin sayısı 58 bine yaklaşırken, toplam vaka sayısı da 2 milyon 818 bini aşmış bulunuyor.

