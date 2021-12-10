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New York'ta maske takma zorunluluğu geri geldi
New York'ta maske takma zorunluluğu geri geldi
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarının artmaya başlamasıyla New York'ta aşı kartı sorulmayan halka açık iç mekanlarda maske takma... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T22:41+0300
2021-12-10T22:41+0300
koronavirüs
abd
new york
maske
koronavirüs
kovid-19
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New York Valisi Kathy Hochul, son zamanlarda vaka ve hastanelere yatış sayısında görülen ciddi artışlar üzerine kamuya açık iç alanlarda maske kullanılması şartının tekrar uygulamaya konulduğunu duyurdu.Hochul, özellikle eyaletin kuzey kesimlerinde Kovid-19 salgını vakalarında büyük artış görüldüğüni kaydederek, "Bir belirsizlik dönemine giriyoruz, ya durağanlığı sağlarız ya da vakalar kontrolden çıkabilir" diye konuştu.Eyalet genelinde son 7 günde vakaların ortalama yüzde 43, hastaneye kaldırmaların da yüzde 29 arttığı bilgisini paylaşan Vali, aynı dönemde aşılama oranının ise sadece yüzde 2 arttığına dikkati çekti.Hochul, maske kuralını ihlal edenlere 1000 dolara kadar para ceza verilebileceği uyarısında da bulundu.New York dışında, Washington, Oregon, Illinois, Yeni Meksika, Nevada ve Hawaii eyaletlerinde de kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.Geçen yıl uzun bir süre salgının merkezi haline gelen New York'ta ilk kez Nisan 2020'de maske takma zorunluluğu getirilmiş ve bu kural bir yıldan fazla sürmüştü.John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, şu ana kadar New York eyaletinde salgından ölenlerin sayısı 58 bine yaklaşırken, toplam vaka sayısı da 2 milyon 818 bini aşmış bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211210/abdde-koronavirus-vaka-sayilari-bir-ayda-yuzde-62-yukseldi-1051657673.html
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abd, new york, maske, koronavirüs, kovid-19

New York'ta maske takma zorunluluğu geri geldi

22:41 10.12.2021
© REUTERS / Andrew KellyNew York, koronavirüs
New York, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
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ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarının artmaya başlamasıyla New York'ta aşı kartı sorulmayan halka açık iç mekanlarda maske takma zorunluluğu geri getirildi.
New York Valisi Kathy Hochul, son zamanlarda vaka ve hastanelere yatış sayısında görülen ciddi artışlar üzerine kamuya açık iç alanlarda maske kullanılması şartının tekrar uygulamaya konulduğunu duyurdu.
Hochul, özellikle eyaletin kuzey kesimlerinde Kovid-19 salgını vakalarında büyük artış görüldüğüni kaydederek, "Bir belirsizlik dönemine giriyoruz, ya durağanlığı sağlarız ya da vakalar kontrolden çıkabilir" diye konuştu.
Eyalet genelinde son 7 günde vakaların ortalama yüzde 43, hastaneye kaldırmaların da yüzde 29 arttığı bilgisini paylaşan Vali, aynı dönemde aşılama oranının ise sadece yüzde 2 arttığına dikkati çekti.
Hochul, maske kuralını ihlal edenlere 1000 dolara kadar para ceza verilebileceği uyarısında da bulundu.
New York dışında, Washington, Oregon, Illinois, Yeni Meksika, Nevada ve Hawaii eyaletlerinde de kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.
Geçen yıl uzun bir süre salgının merkezi haline gelen New York'ta ilk kez Nisan 2020'de maske takma zorunluluğu getirilmiş ve bu kural bir yıldan fazla sürmüştü.
John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, şu ana kadar New York eyaletinde salgından ölenlerin sayısı 58 bine yaklaşırken, toplam vaka sayısı da 2 milyon 818 bini aşmış bulunuyor.
ABD - New York - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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