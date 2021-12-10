https://tr.sputniknews.com/20211210/nikaragua-tayvan-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1051631802.html
Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti
Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti
Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı tanıyan az sayıdaki ülkeden Orta Amerika ülkesi Nikaragua, diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T04:23+0300
2021-12-10T04:23+0300
2021-12-10T04:23+0300
dünya
çin
tayvan
nikaragua
diplomatik ilişki
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Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, ülkesinin Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni (ÇHC), Çin'in meşru temsilcisi olarak tanıdığını açıkladı.'El 19' gazetesinin haberine göre, Nikaragua hükümetinin bugün itibarıyla Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğinin belirtildiği açıklamada, "Nikaragua Cumhuriyeti hükümeti, dünyada tek bir Çin olduğunu tanıdığını beyan eder. Çin Halk Cumhuriyeti, Çin'in tamamını temsil eden tek meşru hükümettir ve Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.Nikaragua'nın ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 13'e düştü.Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve Belize, Güney Amerika ülkesi Paraguay, Karayip ülkeleri Haiti, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Pasifik ülkeleri Tuvalu, Nauru, Palau ve Marshall Adaları ile Afrika ülkesi Esvatini halen Tayvan'ı Çin'in temsilcisi olarak tanıyor.BM üyesi olmayan Vatikan da Tayvan ile diplomatik ilişkisini sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211204/tayvanda-temsilcilik-acan-litvanya-ile-cin-arasindaki-gerilim-ticarete-sicradi-1051436163.html
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çin, tayvan, nikaragua, diplomatik ilişki
Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti
Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı tanıyan az sayıdaki ülkeden Orta Amerika ülkesi Nikaragua, diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, ülkesinin Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni (ÇHC), Çin'in meşru temsilcisi olarak tanıdığını açıkladı.
'El 19' gazetesinin haberine göre, Nikaragua hükümetinin bugün itibarıyla Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğinin belirtildiği açıklamada, "Nikaragua Cumhuriyeti hükümeti, dünyada tek bir Çin olduğunu tanıdığını beyan eder. Çin Halk Cumhuriyeti, Çin'in tamamını temsil eden tek meşru hükümettir ve Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.
Nikaragua'nın ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 13'e düştü.
Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve Belize, Güney Amerika ülkesi Paraguay, Karayip ülkeleri Haiti, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Pasifik ülkeleri Tuvalu, Nauru, Palau ve Marshall Adaları ile Afrika ülkesi Esvatini halen Tayvan'ı Çin'in temsilcisi olarak tanıyor.
BM üyesi olmayan Vatikan da Tayvan ile diplomatik ilişkisini sürdürüyor.