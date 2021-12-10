https://tr.sputniknews.com/20211210/nintendo-nesin-tasarimcisi-uemura-masayuki-hayatini-kaybetti-1051641551.html

Nintendo NES'in tasarımcısı Uemura Masayuki hayatını kaybetti

Nintendo NES'in tasarımcısı Uemura Masayuki hayatını kaybetti

Oyun konsolu NES'in (Nintendo Entertainment System) tasarımcısı Uemura Masayuki, 78 yaşında hayatını kaybetti. NES, dünya genelinde 100 milyonda fazla... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T13:28+0300

2021-12-10T13:28+0300

2021-12-10T13:29+0300

nintendo

yaşam

ölüm

oyun konsolu

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Kyodo ajansının, Uemura Masayuki'nin misafir öğretim üyesi olduğu Ritsumeikan Üniversitesi’ne dayandırdığı haberine göre, Japon elektronik mühendisi Uemura, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.Uemura, üniversite eğitimi sonrası 1971'de Japon oyun ve konsol üreticisi Nintendo'ya girerek, NES ve Super NES projelerinde çalışmıştı.Chiba Institue of Technology'den mezun olan Uemura, 2004 yılında Kyoto Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak hizmet vermişti.100 milyondan fazla satmıştıUemura'nın liderliğindeki ekibin çalışmalarıyla Japon firma NES'i 1983'te, Super NES'i 1990'da piyasaya sürmüştü.Japonya'da o dönem ‘aile bilgisayarı’ (FamiCom) olarak bilinen iki konsol, dünya genelinde 100 milyondan fazla satmıştı.Uemura'nın tasarımcısı olduğu konsollar vasıtasıyla, Japon Nintendo sektörün en büyük video oyun ve konsol üreticilerinden biri haline gelmişti.Nintendo'nun 2020 mali yılında net karı 480.3 milyar yen (4.4 milyar dolar) olarak kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211105/cip-sikintisi-nintendo-switch-satislarini-vurabilir-1050505828.html

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nintendo, ölüm, oyun konsolu