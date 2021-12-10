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Pekin’de 100’den fazla otonom araç ilk kez ticari olarak denenmeye başladı
Pekin’de 100’den fazla otonom araç ilk kez ticari olarak denenmeye başladı
Çin’in başkenti Pekin’de teknoloji devi Baidu ve Pony.ai, 100’den fazla otonom aracı ilk kez ticari olarak denemeye başladı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T07:17+0300
2021-12-10T07:15+0300
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Çin’in başkenti Pekin’de teknoloji devi Baidu ve Pony.ai, L4 adı verilen 100’den fazla otonom aracı ilk kez ticari olarak denemeye başladı. Başkentte toplam 60 kilometrekare alan üzerinde kurulu bir ekonomik kalkınma bölgesinde 100'ün üzerinde otonom araç taksi olarak hizmete girdi.Araçlarda, yine de güvenliği sağlamak için bir personele ihtiyaç duyulurken, yolculara, araca binmeden önce fiyat standartları ve ödeme şekli hakkında bilgi verildiği aktarıldı.Baidu'nun otonom ticari araçlar operasyonu yöneticisi Wang Shengnan yaptığı açıklamada, "25 Kasım'da ticari operasyonun başlamasından bu yana otomatik pilotlu araç kullanıcılarının sayısının arttığını görmekten memnunuz. Ticari deneme sürecinde giderek daha fazla sayıda insan otonom servis hakkında bilgi sahibi oldu. Genel olarak aldığımız geri bildirimler oldukça iyi ve servise onay verenlerin oranı yüzde 94'ün üzerinde" dedi.Wang, "Otonom sürüş hizmeti için ücret talep edilmesi asıl olarak, tasarlanan senaryoların doğrulanması, teknolojimizin iyileştirilmesi ve müşterilerin deneyimlerinin optimize edilmesi amacına yönelik. Bu yüzden şu anda ticari operasyon için herhangi bir nicel hedef belirlemedik. Kullanıcıların geri bildirim ve tavsiyelerini aldıktan sonra, müşterilerimizin verdiğimiz hizmeti gelecekte daha kolay ve sık kullanabilmesi için operasyonel sürecimizi ve ürün tasarımımızı daha da optimize etmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.Çin İnternet Ekonomisi Araştırma Merkezi Dekan Yardımcısı Ouyang Rihui ise yaptığı açıklamada, "Otonom sürüşün büyük ölçekte ticarileştirilebilmesi teknolojiye bağlı ve bizim bağımsız inovasyonlar üzerinde hala daha fazla çalışmamız gerekiyor. Otonom sürüş, araç ile yol arasında koordinasyon sağlanmasını veya altyapıya ilişkin meseleleri de içeriyor. Dahası, tüketicilerin sektöre bakış açılarına da bağlı olabiliyor. Tüketicilerin yeni teknolojiyi, özellikle de kişisel güvenlikleriyle ilişkili olanları kabul etmeleri için biraz zaman gerekli” dedi.
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Pekin’de 100’den fazla otonom araç ilk kez ticari olarak denenmeye başladı

07:17 10.12.2021
© İHAPekin’de 100’den fazla otonom araç ilk kez ticari olarak denenmeye başladı
Pekin’de 100’den fazla otonom araç ilk kez ticari olarak denenmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© İHA
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Çin’in başkenti Pekin’de teknoloji devi Baidu ve Pony.ai, 100’den fazla otonom aracı ilk kez ticari olarak denemeye başladı.
Çin’in başkenti Pekin’de teknoloji devi Baidu ve Pony.ai, L4 adı verilen 100’den fazla otonom aracı ilk kez ticari olarak denemeye başladı. Başkentte toplam 60 kilometrekare alan üzerinde kurulu bir ekonomik kalkınma bölgesinde 100'ün üzerinde otonom araç taksi olarak hizmete girdi.

Araçlarda, yine de güvenliği sağlamak için bir personele ihtiyaç duyulurken, yolculara, araca binmeden önce fiyat standartları ve ödeme şekli hakkında bilgi verildiği aktarıldı.
Baidu'nun otonom ticari araçlar operasyonu yöneticisi Wang Shengnan yaptığı açıklamada, "25 Kasım'da ticari operasyonun başlamasından bu yana otomatik pilotlu araç kullanıcılarının sayısının arttığını görmekten memnunuz. Ticari deneme sürecinde giderek daha fazla sayıda insan otonom servis hakkında bilgi sahibi oldu. Genel olarak aldığımız geri bildirimler oldukça iyi ve servise onay verenlerin oranı yüzde 94'ün üzerinde" dedi.

Wang, "Otonom sürüş hizmeti için ücret talep edilmesi asıl olarak, tasarlanan senaryoların doğrulanması, teknolojimizin iyileştirilmesi ve müşterilerin deneyimlerinin optimize edilmesi amacına yönelik. Bu yüzden şu anda ticari operasyon için herhangi bir nicel hedef belirlemedik. Kullanıcıların geri bildirim ve tavsiyelerini aldıktan sonra, müşterilerimizin verdiğimiz hizmeti gelecekte daha kolay ve sık kullanabilmesi için operasyonel sürecimizi ve ürün tasarımımızı daha da optimize etmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çin İnternet Ekonomisi Araştırma Merkezi Dekan Yardımcısı Ouyang Rihui ise yaptığı açıklamada, "Otonom sürüşün büyük ölçekte ticarileştirilebilmesi teknolojiye bağlı ve bizim bağımsız inovasyonlar üzerinde hala daha fazla çalışmamız gerekiyor. Otonom sürüş, araç ile yol arasında koordinasyon sağlanmasını veya altyapıya ilişkin meseleleri de içeriyor. Dahası, tüketicilerin sektöre bakış açılarına da bağlı olabiliyor. Tüketicilerin yeni teknolojiyi, özellikle de kişisel güvenlikleriyle ilişkili olanları kabul etmeleri için biraz zaman gerekli” dedi.
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