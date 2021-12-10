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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Toplumsal bağışıklık için çocuklar aşılanmalı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Toplumsal bağışıklık için çocuklar aşılanmalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Toplumsal bağışıklık için çocukları... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T23:30+0300
2021-12-10T23:30+0300
koronavirüs
çocuk
mehmet ceyhan
aşılama
koronavirüs
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ABD'nin ardından Avustralya'da da çocuklara yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlıyor. Toplumsal bağışıklık için çocuklara da aşılama yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Ceyhan, "Sağlık Bakanlığı ne karar verirse ailelerin mümkün olduğu kadar çocukları aşılatmaları lazım" dedi.Haber Global'e konuşan Ceyhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Toplumun yüzde 80'ini aşıyla bağışık hale getiremedikçe bu salgını bitiremeyiz. Toplumun yüzde 20'si çocuk. Eğer çocukları aşılamazsak yetişkinlerin tamamını aşılamamız lazım. Çocuklarda da sayı arttıkça yoğun bakıma yatma, hayatını kaybetme sayıları artıyor."Türkiye çocuklar için aşı kararı alırsa aileler de bu karara uymalı. Şu an 5-11 yaş grubu, 5 yaşında altındakiler için de Faz 3 çalışması devam ediyor. Bunun sonucu olumlu çıkarsa bu yaş grubuna da aşılama önerilecek. Sağlık Bakanlığı ne karar verirse ailelerin mümkün olduğu kadar çocukları aşılatmaları lazım."
https://tr.sputniknews.com/20211210/prof-ceyhan-virus-zayiflamadi-bulasicilik-acisindan-daha-da-guclendi-1051639208.html
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çocuk, mehmet ceyhan, aşılama, koronavirüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Toplumsal bağışıklık için çocuklar aşılanmalı

23:30 10.12.2021
© DHAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© DHA
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Toplumsal bağışıklık için çocukları aşılamalıyız" dedi.
ABD'nin ardından Avustralya'da da çocuklara yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlıyor. Toplumsal bağışıklık için çocuklara da aşılama yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Ceyhan, "Sağlık Bakanlığı ne karar verirse ailelerin mümkün olduğu kadar çocukları aşılatmaları lazım" dedi.
Haber Global'e konuşan Ceyhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Toplumun yüzde 80'ini aşıyla bağışık hale getiremedikçe bu salgını bitiremeyiz. Toplumun yüzde 20'si çocuk. Eğer çocukları aşılamazsak yetişkinlerin tamamını aşılamamız lazım. Çocuklarda da sayı arttıkça yoğun bakıma yatma, hayatını kaybetme sayıları artıyor.
"Türkiye çocuklar için aşı kararı alırsa aileler de bu karara uymalı. Şu an 5-11 yaş grubu, 5 yaşında altındakiler için de Faz 3 çalışması devam ediyor. Bunun sonucu olumlu çıkarsa bu yaş grubuna da aşılama önerilecek. Sağlık Bakanlığı ne karar verirse ailelerin mümkün olduğu kadar çocukları aşılatmaları lazım."
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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Prof. Ceyhan: Virüs zayıflamadı, bulaşıcılık açısından daha da güçlendi
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