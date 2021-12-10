https://tr.sputniknews.com/20211210/prof-dr-savli-omicron-varyanti-50-farkli-mutasyon-tasiyor-1051655647.html

Prof. Dr. Savlı: Omicron varyantı 50 farklı mutasyon taşıyor

Prof. Dr. Savlı: Omicron varyantı 50 farklı mutasyon taşıyor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı, Omicron varyantının kendileri tarafından da incelendiğini... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T20:17+0300

2021-12-10T20:17+0300

2021-12-10T20:17+0300

türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö)

mutasyon

omicron

hakan savlı

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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı, Güney Afrika bölgesinde görülen vaka sayılarında ciddi artış yaşanmasına neden olan Omicron varyantının kendileri tarafından da incelendiğini söyledi.Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron varyantının 'Endişe Veren Varyant (VOC)' olarak sınıflandırıldığını belirten Prof. Dr. Savlı, Omicron'un şu ana kadar en fazla mutasyon içeren soy olduğunu söyledi.Omicron varyantındaki mutasyolardan 26 tanesinin daha önce hiç görülmeyen mutasyonlar olduğunu ifade belirten Prof. Dr. Savlı, "Omicron, şimdiye kadar tanımlanan koronavirüs varyantları içerisinde en fazla sayıda mutasyon içeren soy. Bu virüsün evrimsel bir sıçrama gösterdiğine işaret etmektedir. Üniversitemizde yaptığımız analizlerde, Türkiye’de izlediğimiz Delta varyantının, kısa sürede tüm alanı kapladığını ve 7-8 yeni mutasyon içerdiğini görmüştük. Fakat, Omicron 32 tanesi spike (diken) bölgesinde olan 50 mutasyon taşıyor. Korkutucu olan ise, bu mutasyonlardan 26 tanesi daha önceki varyantların hiçbirinde görülmedi" dedi.‘Çok fazla mutasyon içeriyor olması bazen iyi sonuçlara da yol açabilir'Şu ana kadar elde edilen verilerle kesin sonuçlara varmanın çok güç olduğunu belirten Savlı, "Çok fazla mutasyon içeriyor olması her zaman kötü değil bazen iyi sonuçlara da yol açabilir. Durumu anlamak için yeterince hasta oluşması ve 2022 yılının ilk haftasına varmamız gerekecek. İlk sonuç bu mutasyonlar sonucunda karşımıza çıkan yeni varyant eskisinden daha bulaşıcı. Anlamamız gereken şey ise, daha öldürücü mü? Çünkü Omicron, tıpkı Delta varyantı gibi bulaşma gücü daha baskın bir varyant olarak yakında her yeri kaplayacak gibi görünüyor" diye konuştu.‘Hasta sayısında artış var ama hastaneye yatanlarda artış yok'Omicron varyantının görüldüğü Güney Afrika'daki klinik verileri de inceleme altına aldıklarını ifade eden Savlı, şöyle konuştu:

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dünya sağlık örgütü (dsö), mutasyon, omicron, hakan savlı