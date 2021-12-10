https://tr.sputniknews.com/20211210/putin-1990li-yillarda-rus-hukumetinde-cialiler-vardi-1051637419.html

Putin: 1990’lı yıllarda Rus hükümetinde CIA çalışanları vardı

Putin: 1990’lı yıllarda Rus hükümetinde CIA çalışanları vardı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 1990’lı yılların ortalarında hükümette CIA’in kadrolu görevlilerinin çalıştığını anlattı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T11:49+0300

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abd

rusya

vladimir putin

cia

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Sivil Toplumu Geliştirme Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “2000’li yılların başında hepsini temizledim, ancak 1990’lı yılların başında, hükümet yetkilileri, danışman olarak çalışıyorlardı. Daha sonra bunların ABD’ye ait CIA’in çalışanları olduğu anlaşıldı” ifadelerini kullandı. Putin, bu kişilerin CIA çalışanı olarak Rusya’da özelleştirme sürecinde yer aldıkları için ABD’de dahi cezalandırıldığını, bunun ABD yasalarına aykırı olduğunu ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-ile-biden-video-konferans-gorusmesi-icin-bir-araya-geldi---1051534584.html

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abd, rusya, vladimir putin, cia