Reina katliamının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina isimli gece kulübüne, 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.İstanbul Ortaköy'de 2017'de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'da Reina adlı gece kulübüne terör saldırısı gerçekleştiren zanlının Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.
Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.
İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina isimli gece kulübüne, 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
İstanbul Ortaköy'de 2017'de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.