https://tr.sputniknews.com/20211210/rus-disisleri-gurcistana-33-platformunun-kapilari-acik-1051660269.html

Rus Dışişleri: Gürcistan’a ‘3+3’ platformunun kapıları açık

Rus Dışişleri: Gürcistan’a ‘3+3’ platformunun kapıları açık

Güney Kafkasya’daki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için oluşturulan 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun Rusya, Azerbaycan, Ermenistan... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T23:10+0300

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2021-12-10T23:10+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu katılımcılarının, temsilcilerinin Moskova’daki ilk toplantıya katılmadığı Gürcistan’ın katılımından yana oldukları belirtilerek, Tiflis için platformun kapılarının açık olduğu kaydedildi.Açıklamada, “Toplantıda çok yönlü bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi perspektifleri ele alındı. Platformun çalışmalarının tüm katılımcıları ilgilendiren karşılıklı güven, ticaret, ekonomi, ulaşım, kültürel ve insani alanlarda etkileşimi artırmaya, ortak zorluklara ve tehditlere karşı koymaya yönelik önlemler gibi pratik konulara odaklanması kararlaştırıldı” ifadeleri yer aldı.Açıklamada, toplantıya katılan 5 ülkenin temsilcilerinin Gürcistan’ın platformun çalışmalarına katılımından yana oldukları ve Tiflis için platformun kapılarının açık olduğunu belirttikleri kaydedildi.Katılımcı ülke temsilcilerinin ayrıca, ilgili diğer bakanlık ve dairelerin olası katılımı ile geleceğe yönelik çalışma planlarını ele aldıkları ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211210/33-formatindaki-bolgesel-isbirligi-platformu-guney-kafkasyaya-baris-getirir-mi-1051648310.html

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rusya, ermenistan, rusya dışişleri bakanlığı, azerbaycan, gürcistan, güney kafkasya