https://tr.sputniknews.com/20211210/rus-jetleri-karadeniz-uzerinde-nato-ulkelerine-ait-askeri-ucaklara-eslik-etti-1051627611.html

Rus jetleri, Karadeniz üzerinde NATO ülkelerine ait askeri uçaklara eşlik etti

Rus jetleri, Karadeniz üzerinde NATO ülkelerine ait askeri uçaklara eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-27 avcı uçaklarının Fransa ve ABD hava kuvvetlerinin Karadeniz üzerinden uçan askeri uçaklarına... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

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savunma

nato

rusya savunma bakanlığı

karadeniz

su-27

jet

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Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-27 avcı uçaklarının Fransa ve ABD’nin Karadeniz hava sahasından geçen askeri uçaklarına eşlik ettiği belirtildi.Açıklamada, “9 Aralık 2021 tarihinde Rus hava kontrol araçları tarafından Karadeniz’in tarafsız suları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan hava hedefleri tespit edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Rus avcı uçaklarının mürettebatları, hava hedeflerini Fransa Hava Kuvvetlerine ait bir Mirage-2000 ve bir Rafale avcı uçağı, ABD Kara Kuvvetlerine ait bir CL-600 Artemis keşif uçağı, ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135 stratejik keşif uçağı, ayrıca Fransa Hava Kuvvetlerine ait KS-135 tanker uçağı olarak tanımladı ve Karadeniz hava sahasında onlara refakat etti.

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nato, rusya savunma bakanlığı, karadeniz, su-27, jet