https://tr.sputniknews.com/20211210/rus-su-57-ucaklarina-hipersonik-silah-eklenecek--1051627935.html

Rus Su-57 uçaklarına hipersonik silah eklenecek

Rus Su-57 uçaklarına hipersonik silah eklenecek

Rusya Askeri-Sanayi Komisyonu (VPK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Yelçaninov, Rus Su-57 uçağına hipersonik silah donanımının ekleneceğini, 2027 yılı... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T00:02+0300

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savunma

uçak

rusya askeri-teknik işbirliği komisyonu

hipersonik füze

jet

su-57

andrey yelçaninov

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Rus basınına konuşan Yelçaninov, Su-57 uçağına hipersonik silahların ekleneceğini söyledi.Yelçaninov, “Uçağın yeni motoruyla birlikte testlerinin 2024 yılında tamamlanması gerekiyor. İkinci aşama motor testleri de 2026’ya kadar sürecek” dedi.Su-57 uçağının yeni haliyle orduya sevkiyatının 2027 itibarıyla gerçekleşeceğini belirten Yelçaninov, “Halihazırda imzalanan uzun vadeli anlaşmadaki 76 uçaktan 25’inin sevkiyatı yapılacak” dedi.Yelçaninov, Rus ordusunun bu uçağa yönelik talebinde ciddi bir artış olduğunu söyledi.Çok amaçlı beşinci nesil Su-57 uçağı, ilk uçuşunu 29 Ocak 2010’da yapmıştı. Bu uçakların seri olarak Rusya ordusuna ilk sevkiyatı 2020 sonunda gerçekleşmişti. 2028 yılına kadar 76 uçağın üretilmesi gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211007/su-57-icin-yeni-hipersonik-fuze-gelistiriliyor-1049618471.html

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uçak, rusya askeri-teknik işbirliği komisyonu, hipersonik füze, jet, su-57, andrey yelçaninov