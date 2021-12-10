https://tr.sputniknews.com/20211210/rus-su-57-ucaklarina-hipersonik-silah-eklenecek--1051627935.html
Rus Su-57 uçaklarına hipersonik silah eklenecek
Rus Su-57 uçaklarına hipersonik silah eklenecek
Rusya Askeri-Sanayi Komisyonu (VPK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Yelçaninov, Rus Su-57 uçağına hipersonik silah donanımının ekleneceğini, 2027 yılı... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T00:02+0300
2021-12-10T00:02+0300
2021-12-10T00:03+0300
savunma
uçak
rusya askeri-teknik işbirliği komisyonu
hipersonik füze
jet
su-57
andrey yelçaninov
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Rus basınına konuşan Yelçaninov, Su-57 uçağına hipersonik silahların ekleneceğini söyledi.Yelçaninov, “Uçağın yeni motoruyla birlikte testlerinin 2024 yılında tamamlanması gerekiyor. İkinci aşama motor testleri de 2026’ya kadar sürecek” dedi.Su-57 uçağının yeni haliyle orduya sevkiyatının 2027 itibarıyla gerçekleşeceğini belirten Yelçaninov, “Halihazırda imzalanan uzun vadeli anlaşmadaki 76 uçaktan 25’inin sevkiyatı yapılacak” dedi.Yelçaninov, Rus ordusunun bu uçağa yönelik talebinde ciddi bir artış olduğunu söyledi.Çok amaçlı beşinci nesil Su-57 uçağı, ilk uçuşunu 29 Ocak 2010’da yapmıştı. Bu uçakların seri olarak Rusya ordusuna ilk sevkiyatı 2020 sonunda gerçekleşmişti. 2028 yılına kadar 76 uçağın üretilmesi gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211007/su-57-icin-yeni-hipersonik-fuze-gelistiriliyor-1049618471.html
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uçak, rusya askeri-teknik işbirliği komisyonu, hipersonik füze, jet, su-57, andrey yelçaninov
Rus Su-57 uçaklarına hipersonik silah eklenecek
00:02 10.12.2021 (güncellendi: 00:03 10.12.2021)
Rusya Askeri-Sanayi Komisyonu (VPK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Yelçaninov, Rus Su-57 uçağına hipersonik silah donanımının ekleneceğini, 2027 yılı itibarıyla uçağın yeni bir motorla Rus ordusu birliklerinde olacağını ifade etti.
Rus basınına konuşan Yelçaninov, Su-57
uçağına hipersonik silahların ekleneceğini söyledi.
Yelçaninov, “Uçağın yeni motoruyla birlikte testlerinin 2024 yılında tamamlanması gerekiyor. İkinci aşama motor testleri de 2026’ya kadar sürecek” dedi.
Su-57 uçağının yeni haliyle orduya sevkiyatının 2027 itibarıyla gerçekleşeceğini belirten Yelçaninov, “Halihazırda imzalanan uzun vadeli anlaşmadaki 76 uçaktan 25’inin sevkiyatı yapılacak” dedi.
Yelçaninov, Rus ordusunun bu uçağa yönelik talebinde ciddi bir artış olduğunu söyledi.
Çok amaçlı beşinci nesil Su-57 uçağı, ilk uçuşunu 29 Ocak 2010’da yapmıştı. Bu uçakların seri olarak Rusya ordusuna ilk sevkiyatı 2020 sonunda gerçekleşmişti. 2028 yılına kadar 76 uçağın üretilmesi gerekiyor.