https://tr.sputniknews.com/20211210/rusya-disisleri-natoyu-guvenlik-garantileri-konusunda-ciddiyete-davet-ediyoruz-1051660825.html

Rusya Dışişleri: NATO'yu güvenlik garantileri konusunda ciddiyete davet ediyoruz

Rusya Dışişleri: NATO'yu güvenlik garantileri konusunda ciddiyete davet ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO'yu karşılıklı güvenlik garantileri verilmesi konusunda azami ciddiyet göstermeye davet ettiklerini söyledi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T23:47+0300

2021-12-10T23:47+0300

2021-12-10T23:47+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

nato

joe biden

sergey ryabkov

montrö boğazlar sözleşmesi

görüşme

moratoryum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051660798_0:183:3137:1947_1920x0_80_0_0_6347565c68b8a460b3764c47238c645d.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı video konferans görüşmesi sırasında talep ettiği güvenlik garantilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Ryabkov, düzenlediği basın toplantısında, "Yolun başındayız, bu yolu hızlıca geçmemiz gerekiyor. Boş vaat yerine gerçek güvenlik garantileri alma şansını değerlendirmek için henüz erken" dedi.Ryabkov, NATO'daki meslektaşlarının bu konuda ciddi olup olmadıklarını yakın zamanda anlayacaklarını kaydetti.Putin, Biden'la görüşmesinde ABD öncülüğündeki İttifak'ın doğuya genişlemesi ve Ukrayna da dahil Rusya'ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantiler almaya ilgi duyduklarını dile getirmişti.'Rusya'nın moratoryum önerisi halen geçerli'Rus diplomat, Rusya'nın Avrupa'ya orta ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesine ilişkin karşılıklı moratoryum ilan etme önerisinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.Batı'nın bu öneriye yüz çevirmemesi gerektiğini kaydeden Ryabkov, "Hepimizin güvenlik garantilerine ihtiyacı var, bu nedenle çok geçmeden anlaşmamız gerekiyor. Biz, güvenliğimizi silah kontrolü, güven ve doğrulama önlemleri yardımıyla pekiştirmek istiyoruz. Eğer siz bunu istemiyorsanız, demek ki, cevabınız farklı olacak" ifadelerini kullandı.Eylül 2019'da Putin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve dönemin Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra NATO ülkelerini kapsayan bir dizi ülkeye moratoryum önerdiği bir yazı göndermişti.'NATO ülkeleri Montrö'yü ihlal ediyor'Bu arada Ryabkov, NATO ülkelerinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirlediklerini ve bu durumdan duyulan hoşnutsuzluğun diplomatik kanallar üzerinden iletildiğini anlattı.Montrö'nün yıllardır Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine hizmet ettiğini anımsatan Ryabkov, "Hiçbir şey değişmedi ve görünene göre bu, sözleşmenin tarafı olan bazı ülkelerin işine gelmiyor. Batılı ülkeler, uluslararası hukuku esas almak yerine kendi haklılıklarında ısrar ediyor" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-kuba-fuze-krizi-tekrarlanabilir-1051619439.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, vladimir putin, nato, joe biden, sergey ryabkov, montrö boğazlar sözleşmesi, görüşme, moratoryum