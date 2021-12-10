https://tr.sputniknews.com/20211210/rusya-gurcistan-guney-kafkasya-isbirligi-gorusmesine-daveti-reddetti-1051630660.html
Rusya: Gürcistan, Güney Kafkasya işbirliği görüşmesine daveti reddetti
Rusya: Gürcistan, Güney Kafkasya işbirliği görüşmesine daveti reddetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gürcistan’ın, 3+3 formatında Güney Kafkasya’da bölgesel işbirliği platformuna yapılan daveti reddettiğini... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T02:33+0300
2021-12-10T02:33+0300
2021-12-10T02:33+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
gürcistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051274203_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_0f23b4bd2d5861b2934cb4440797baa5.jpg
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Gürcistan temsilcileri bu etkinliğe davet edildi. Onlar etkinliğe katılmayı reddettiler” diye açıkladı.Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakan yardımcılarının 10 Aralık Moskova’da bir araya gelerek 3+3 formatında ilk Güney Kafkasya bölgesel işbirliği mekanizması toplantısını gerçekleştireceklerini anımsatan Zaharova, Rusya’yı bu toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun temsil edeceğini kaydetti.Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, 3+3 formatına ve dolayısıyla Moskova’daki görüşmeye katılma olasılığını değerlendirmediklerini açıklamıştı. Gürcistan yetkilileri, Rusya’nın bulunduğu herhangi bir bölgesel formata katılamayacaklarını defalarca dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/zaharova-ankarada-kirim-tatarlari-konulu-forum-gerceklestirilecek-1051613144.html
rusya
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051274203_493:0:3153:1995_1920x0_80_0_0_93620c40fd0453aa8d490045d51f546d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mariya zaharova, gürcistan
Rusya: Gürcistan, Güney Kafkasya işbirliği görüşmesine daveti reddetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gürcistan’ın, 3+3 formatında Güney Kafkasya’da bölgesel işbirliği platformuna yapılan daveti reddettiğini belirtti.
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Gürcistan temsilcileri bu etkinliğe davet edildi. Onlar etkinliğe katılmayı reddettiler” diye açıkladı.
Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakan yardımcılarının 10 Aralık Moskova’da bir araya gelerek 3+3 formatında ilk Güney Kafkasya bölgesel işbirliği mekanizması toplantısını gerçekleştireceklerini anımsatan Zaharova, Rusya’yı bu toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun temsil edeceğini kaydetti.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, 3+3 formatına ve dolayısıyla Moskova’daki görüşmeye katılma olasılığını değerlendirmediklerini açıklamıştı. Gürcistan yetkilileri, Rusya’nın bulunduğu herhangi bir bölgesel formata katılamayacaklarını defalarca dile getirmişti.