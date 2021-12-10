https://tr.sputniknews.com/20211210/rusya-gurcistan-guney-kafkasya-isbirligi-gorusmesine-daveti-reddetti-1051630660.html

Rusya: Gürcistan, Güney Kafkasya işbirliği görüşmesine daveti reddetti

Rusya: Gürcistan, Güney Kafkasya işbirliği görüşmesine daveti reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gürcistan’ın, 3+3 formatında Güney Kafkasya’da bölgesel işbirliği platformuna yapılan daveti reddettiğini... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

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Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Gürcistan temsilcileri bu etkinliğe davet edildi. Onlar etkinliğe katılmayı reddettiler” diye açıkladı.Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakan yardımcılarının 10 Aralık Moskova’da bir araya gelerek 3+3 formatında ilk Güney Kafkasya bölgesel işbirliği mekanizması toplantısını gerçekleştireceklerini anımsatan Zaharova, Rusya’yı bu toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun temsil edeceğini kaydetti.Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, 3+3 formatına ve dolayısıyla Moskova’daki görüşmeye katılma olasılığını değerlendirmediklerini açıklamıştı. Gürcistan yetkilileri, Rusya’nın bulunduğu herhangi bir bölgesel formata katılamayacaklarını defalarca dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/zaharova-ankarada-kirim-tatarlari-konulu-forum-gerceklestirilecek-1051613144.html

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